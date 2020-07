Legalizan pruebas en querella penal contra Annette Planells

El Ministerio Público (MP) logró que un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), legalizara pruebas en la querella penal por los supuestos delitos de calumnia e injuria en contra de Anette Planells.

Esta querella fue presentada por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, luego de que Plannells realizara "afirmaciones calumniosas e injuriosas" en su contra a principios del año pasado.

Alejandro Pérez, abogado de Martinelli en querella, manifestó que el Ministerio Público pidió la legalización de las pruebas capturadas, mediante las cuales se comprobó efectivamente que Planells había hecho pronunciamientos injuriosos y calumniosos contra el exmandatario.

"Planells indicaba que Ricardo Martinelli era un pinchador, que había interceptado teléfonos y eso lo hizo en mayo y en medio de una situación en la cual con posterioridad un Tribunal de Juicio Oral declaró no culpable a Ricardo Martinelli del caso de los supuestos pinchazos telefónicos", indicó el jurista.

"Ella irresponsablemente y con toda la intención dijo que Ricardo Martinelli era un pinchador, que pinchaba, etc., etc., etc.", puntualizó el abogado.

Pérez indicó que el Ministerio Público dentro de las pruebas recolectadas logró establecer que las expresiones contra Martinelli provinieron de una cuenta en la red social que era controlada por Anette Planells.

"Esa prueba fue legalizada, ya que la misma requería que un juez de garantías la legalizara, con lo que ya está probado que las afirmaciones calumniosas e injuriosas contra Ricardo Martinelli provenían de parte de ella, de Anette Planells", explicó.'

El abogado Pérez indicó que esta legalización significa que al momento que se dé la etapa acusatoria, ellos como defensa, van a respaldar esas pruebas tecnológicas que fueron recabadas por el Ministerio Público.

Alejandro Pérez expresó que ahora que estas pruebas fueron recabadas, lo que sigue es la debida imputación de Planells.

"Ella debe ser imputada por los delitos de calumnia e injuria", puntualizó el abogado querellante.

