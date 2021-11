Ministerio Público descarta vínculo entre homicidios de miembros del PRD

El fiscal superior de homicidio y femicidio del área metropolitana, Rafel Baloyes, descartó que los asesinatos de integrantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en los últimos meses, guarden vínculos.

Versión impresa

En esta línea, el funcionario del Ministerio Público explicó que los grupos criminales no dirigen sus ataques a un partido en específico.

"No hay una relación directa con estos grupos criminales. En el caso del Corredor Sur, la joven Wendy no era el objetivo, los sicarios se equivocan y ella termina perdiendo la vida. No se trata de actos contra un partido político", expuso.

Hay que recordar que ayer fue asesinado en San Miguelito el subdirector del Registro Público, Agustín Lara, mientras participaba en una actividad del partido.

Baloyes dijo que las investigaciones están iniciando y no solo se enfocarán en el aprehendido, sino en todos los que están detrás, incluidos los autores intelectuales.

El fiscal agregó que el Ministerio Público ha desarticulado parte de un grupo de sicariato en San Miguelito, el cual tenía ramificaciones en diferentes puntos.

Por su parte la fiscal superior de San Miguelito, Zulma Dip, evitó profundizar en indicios de la investigación y dijo que mañana se realizará la imputación.

Dip precisó que en estos momentos se priorizan esos indicios, que conduzcan a un resultado positivo.

VEA TAMBIÉN: Fundación Iguales lanza campaña para celebrar el mes de la Patria

"En este momento se está logrando adelantar algunos aspectos de la investigación para posteriormente realizar la audiencia", precisó.

***Con información de Víctor Arosemena.

#Ahora | Fiscal Superior de San Miguelito, Zulma Dip, Fiscal Superior de Homicidio y Femicidio Metropolitano, Rafael Baloyes y el Director de @Protegeryservir John Dornheim, en conferencia de prensa sobre investigaciones por homicidio de funcionario en Los Andes N°2. pic.twitter.com/QzqziZHZ6a— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) November 15, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!