Ministerio Público investiga maltrato de 14 gatos en San Miguelito

Unos 14 gatos fueron rescatados en una casa ubicada en el distrito de San Miguelito.

Versión impresa

Por este hecho existe una investigación penal por presunto maltrato animal doméstico.

La operación de rescate estuvo a cargo de la Fiscalía Superior de Ambiente en conjunto con agentes de la Dirección Investigación Judicial.

Durante la pandemia ha aumentado los casos de maltrato y abandono de animales domésticos, principalmente de perros y gatos.

Las agrupaciones dedicadas al rescate y protección de animales exigen sanciones más severas para los maltratadores de animales.

La Ley 70 establece medidas de protección para los animales.

Entre las causales de sanción están causar lesiones o la muerte a un animal doméstico.

La muerte o lesión grave por actos de crueldad causada a un animal doméstico utilizado como mascota será sancionada según lo establecido en el artículo 421 del Código Penal.

VEA TAMBIÉN: ATTT extiende medida de circulación de par y non para taxis hasta el 31 de agosto

También será penalizado abandonar a un animal doméstico, no proveer alimento o agua a un animal doméstico o proveerle poca cantidad y baja calidad y mantener a un animal doméstico , deliberada o negligentemente, en condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, no proveerle tratamiento médico veterinario en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo.

#AEstaHora| Fiscalía Superior de Ambiente en conjunto con la DIJ de @ProtegeryServir rescataron 14 gatos que se encontraban en una residencia ubicada en el distrito de San Miguelito. Por este hecho existe una investigación penal por presunto maltrato animal doméstico. pic.twitter.com/YefgnjZzqd— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) July 31, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!