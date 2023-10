Organismos abordan problemática de la trata de personas

Un taller binacional sobre respuestas conjuntas a la trata de personas organizado por el Ministerio de Seguridad y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la cual Operation Undergroud Railroad (OUR – Panamá) participó como invitado especial, se efectúo esta semana, para establecer acciones integrales que puedan consignarse en un plan de acción conjunto para atender esta problemática.



El objetivo de esta actividad es definir una hoja de ruta conjunta que permita abordar, integralmente, la trata de personas y otros delitos conexos, en la región de Darién y Urabá. Áreas críticas que requieren acciones conjuntas bilaterales entre organismos nacionales e internacionales.



De acuerdo a Rubén González de OUR- Panamá estas actividades son fundamentales para fortalecer la capacidad institucional en cuanto a identificar y proteger a las víctimas de este delito, para colaborar en las investigaciones con los organismos criminales.



Entre los temas abordados está el flujo de migrantes controlado durante este año 2023, por país y edad; teniendo como principales países, Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y china, entre otros.



En el taller participaron: los comités nacionales de lucha contra la trata, autoridades migratorias, fiscalías, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Organismos, Policía Nacional, sociedad civil, Organizaciones No gubernamentales y Agencias del Sistema de Naciones Unidas de Colombia y Panamá.