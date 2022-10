Participación interna en robos a bancos

Humberto Macea, experto en tema de seguridad bancaria, manifestó que es evidente que en los últimos casos de robos a bancos hay participación de funcionarios y allegados a esas entidades.

Explicó que esto lo dice porque dentro de las entidades bancarias hay detalles que solo lo conocen quienes allí laboran.

"Por ejemplo, tú no puedes saber si alguien no te dice cuál es el cajero que más plata en reserva tiene, ya que aunque se vean tres cajeros, los clientes del banco no saben cual es la que tiene el dinero auxiliar para suplir las cajas. Si tu te vas directo a donde ese individuo es porque alguien te lo dijo", aseveró.

Agregó que en estos casos no es que a alguien se le ocurrió pasar por un banco y robarles, sino que hay toda una planificación de meses para hacer el acto.

A pesar de los últimos hechos, el experto señaló que en Panamá, después del asalto al Banco General en Chanis, hace cinco años, los hurtos a bancos han sido muy pocos.

"Los bancos hoy en día pierden mucho más en fraudes, que lo que pierden en asaltos. En los últimos dos años las cifras no llegan ni a 2 millones de dólares", aseveró el experto.

Esto es algo que, según él, se da porque ya los bancos han mejorado con tecnología sus sistema de seguridad. Sin embargo, reiteró que los bancos deben entender que cada cierto tiempo deben mejorar y actualizar sus sistemas de seguridad electrónica.'

Reiteró que por lo general en todos los grandes hurtos y asaltos que se dan en comercios y bancos, siempre hay personal de las mismas entidades que están involucrados.

Tal como sucedió en el hurto por 678 mil dólares al Banco Nacional de Panamá, sucursal de Calidonia, en la cual se dio con la captura de siete personas involucradas en este hecho, de los cuales tres eran funcionarios de la misma entidad.

A estas personas se les impuso la medida cautelar personal de detención provisional por parte del juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano Tejeira.

"Este país es muy chico para que no se sepa quienes son los responsables de este último hurto, eso eventualmente se va a saber", mencionó el exfuncionario.

Otro punto al cual Macea hizo referencia, es el de los encargados de la seguridad en las entidades bancarias estatales, los cuales por lo general son cambiados cada cinco años.

Ante esto, señaló que esto lo que causa es que quienes son nombrados en estos cargos, les toma hasta dos años aprender cómo se maneja la seguridad en un banco, prácticamente cuando deja el cargo.

Contrario a esto, dijo que los jefes de seguridad de los bancos privados, son personas con muchos años de laborar en ellos.

