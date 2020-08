Fue gracioso

Me causó mucha gracia ver el video del flan casero que hizo Susan Castillo, dice ella que estaba feo, pero sabroso. “Mijita”, no es la primera ni la última a la que le va a pasar esto. Hay personas que ya van por la docena de flan y le sigue quedando más feo que el suyo, pero están deliciosos. Trate de hacer otro e irá perfeccionando. Me encanta su actitud.

¡Dejen vivir!

Oye, esos que andan dejándole comentarios negativos a Roseta, porque aún le da pecho a su niño de tres años, dejen vivir a la gente, es problema de ella si quiere continuar amamantándolo. Además, si tiene o no beneficios para la salud de su hijo, es un asunto de ella. ¡Caramba! No la han dejado en paz desde que publicó la foto con su bebé mientras le daba pecho.

Buena iniciativa

Me encantó la iniciativa de los presentadores de Jelou! de cantarle el cumple a Nathy González. Se veían tan lindos con esos suéteres, bien combinados y de verdad que disfrutaron de esta celebración. Solo que Eddy Vásquez con ese abrigo, no, debió quitárselo. Y ni hablar de la decoración, algo sencillo, pero bonito. Eso es un ejemplo de trabajo en equipo.