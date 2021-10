No me gusta...

Oye, en estos días vi a Arturo Illueca en “Muertos de Hambre”, acepto que la comida se ve agradable y apetecible, sin embargo, tengo que decir que no me agrada cuando lo veo preparando la comida, no sé qué cantidad de saliva le cae a esa comida. Bueno, imagino que él se la come solito y no le da a nadie. ¡Es lo mejor que puede hacer! Solo comento.

¡Fuerte!

Mira tú, yo que creía que la “Panarusa”, Ekaterina, estaba bien enamorada de su panameño y luego de conocer lo de su supuesta separación he quedado con la boca abierta. Más aún cuando entre los comentarios que ella ha dado, se habla de maltrato. ¡Wao! ¿Será verdad? No lo sé, pero, algo no me cuadra en toda esta historia, me huele a mentira de algún lado.

Bien

Me encantó ver las fotos de la boda de Melissa Piedrahita, ahora de Ventre. Se ve que fue una boda sencilla, pero hermosa. Todo en medio de las amistades y familiares. ¡Se veía bien ameno todo! Sin embargo, su vestido de novia, aunque no estaba feo, creo que le hacía falta algo. Lo vi como extraño, no sé si era la abertura de la espalda o la parte del frente muy tapada..