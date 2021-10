¡Bien dicho!

Versión impresa

Estoy de acuerdo con lo que dijo Orman Inniss acerca de algunos “influencers” y caras de la televisión local que se creen que “tienen corona” y que se les han subido los humos. Es cierto, yo veo a algunas presentadoras que se creen Kim Kardashian y miran a los demás por encima del hombro. ¿Qué es eso? Muy feo, se creen que hay que tratarlos como reyes y reinas.

¿Baño de pueblo?

En serio que Jacky Guzmán dijo que se fue a dar un “baño de pueblo” a la Central y Salsipuedes. Mira tú, como ella es de la realeza. O sea, que tontería, solo porque algunos panameños le han dado un poco de “fama” y la siguen en sus redes sociales, ella se cree que pertenece a una familia pudiente que se tiene que “dar un baño de pueblo”. Bien desubicada.

Déjenla ser...

¡Ay no! Qué tiene de malo que Daluna esté haciendo ejercicios en otro país para ir recuperando su figura. Dejen a la “mijita” ser, no veo nada de malo dónde los haga, después que los haga. La gente se mete en unas cosas tan tontas. No pierdan su tiempo con esos comentarios, es una tontería para que anden tirando “hate” a Daluna. Se mortifican ustedes, ella es feliz.