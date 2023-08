Usted era la ganadora

¡Muy mala esa final del Reto de Trovadores! Sí, estoy clara en que Kelineth Miller falló dos veces en el pie forzado. No obstante, merecía aunque sea el segundo lugar. Esos jurados se pasaron. Yo sé que ellos observan cada detalle, pero no estuvo tan mal como para darle ese puesto: ¿un tercer lugar? Nada qué ver. Para la próxima busquen otros jurados. Solo es un consejo.

No sean así...

Vi que le tiraron “hate” a Astrid Quiros porque habló sobre lo fuerte que es la maternidad, pues algunos consideran que es pura taquilla, ya que ella tiene toda la economía para sobrellevar la situación. Yo difiero con ustedes, porque aunque tenga el dinero, la presión es fuerte, son varios niños y claro está que deben haber días en que ella sienta que no puede más.

Tranquila...

Milka Rodriguez dijo que no mostrará el rostro del bebé aún, dice que tal vez lo haga cuando el pequeño tenga un año. Eso está bien, porque es su vida privada, pero también está el hecho de que no es que a muchas personas les interese tanto o mueran por verlo. La gente está contenta y la felicitaron por su bebé, pero tampoco creo que no puedan vivir sino lo ven.