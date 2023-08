¿Apareció?

Tenía tiempo que no escuchaba hablar de Brenda Lau. Bueno, sí sé que ha tenido varios proyectos, sin embargo, no suena tanto. La “mijita” ha dado de qué hablar durante los últimos días tras interpretar la canción “Mi Patria Tiene Colores de Sol”, de Ricardo Pérez. A la gente le ha gustado el tema, los buenos comentarios no han parado. ¡Qué bueno por ella!

A unos no les hizo mucha gracia que Alejandro Torres recibiera la placa de YouTube por sus 100 mil suscriptores. Hasta le dijeron que prefieren escuchar solo a los músicos de antaño. ¡Santo! Dejen la envidia, el “mijito” no le está haciendo nada a nadie. A los que le gusta su música, vayan y apoyen al artista, a los que no, no vayan y ya se acaba el asunto.

En pocas ocasiones he estado de acuerdo con lo que dice Nikeisha. Por ejemplo, lo que dijo esta semana es muy atinado, pues no debemos confiar ni en nuestra sombra, porque si la miramos mucho nos tumba. No hay que andar confiando por ahí en la gente, uno no sabe en qué momento nos pueden dañar. Hay que andar con cuidado, es mejor evitar que lamentar.