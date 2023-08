¡Santo!

La gente sí sufre calentura ajena, Samy Sandoval dijo que ya tiene un tiempo de estar comiendo saludable y que aún no va a enseñar los resultados, que en unos días lo hará. ¡Oye! Y esta tontería le ha caído como “sal en la herida” a más de uno. No sé en qué les afecta que el hermano de Sandra Sandoval esté haciendo dieta. No se mortifiquen, sean felices.

Se pasan

Linette Marie Clement es la nueva Señorita Panamá 2023, muy bella la “mijita”, solo que cuando fui a dar un vistazo en algunos videos para conocer más sobre la beldad quedé con la boca abierta, porque ni se parece a la de las fotos. Creo que se pasan con esas ediciones de las fotografías. Oye, no está mal uno que otro retoque, pero no exageren.

Guapa

Me gustó el “outfit” de Natalie Harris de este miércoles para el programa matutino. Era sencillo, pero muy elegante, a ella se le veía perfecto. Además, con esos zapatos “print”, le dio un mejor toque al vestuario. Siga así “mijita”, ese asesor merece un premio. Tengo que resaltar que usted siempre anda guapa, nada que envidiar a otras que se visten como para ir a un baile.