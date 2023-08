Muy bien

Felicito a Melissa Piedrahita por cómo ha trabajado para recuperar al cuerpo que tenía antes del embarazo. No debe ser una tarea fácil, pero con disciplina todo se puede. La “mijita” tiene un cuerpo de admirar, qué bien por ella. Lo que no me gusta es que muchos le tiran “hate”. Señores, ¿por qué mejor no se ponen a hacer algo por sus vidas en vez de estar con tanto odio?

Fuerte

A la que tampoco sueltan es a Liza Hernández, pues vi en estos días una imagen de ella, donde los “haters” no la soltaron. Le dijeron que en fotos se veía muy bien, pero que en persona es otra cosa. Bueno, no la he visto en persona recientemente, así que no puedo decir nada al respecto. Sin embargo, ya suelten a “La Doradita”, ella es feliz y ustedes sufriendo. ¡Ay no!

Normal

Me gustó el “outfit” que usó Amanda Isabel Diaz para el primer programa de “La Máscara”, sin embargo, no es un traje que deje a uno asombrado, pues es “bonito”, pero más nada. No obstante, hicieron una publicación como si fuera el “vestuario del año”. No se pasen. Claro, a ella se le veía espectacular, además, tiene un cuerpo divino. Ella es guapa y elegante.