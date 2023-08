Buena obra

Un aplauso de pie para Kathy Phillips y su esposo, por esa iniciativa de celebrar los 15 años de cinco jóvenes. De seguro, será una noche mágica. Aunque algunos digan que es una tontería, para las jovencitas será un evento especial que recordarán siempre. Hay gente que debería copiar este gesto y no andar criticando. Kathy Phillips siga con este tipo de iniciativa.

Guapa

Me gustó el “outfit” folclórico de los presentadores de Jelou!, sin embargo, el de Zuleyka Humphrey de Hooker fue el que más me agradó de todos, pues es sencillo, pero le dio elegancia a la “mijita”. Parece que ella es sencilla, ojalá yo no me esté equivocando y Zuleyka continúe así, porque recuerde que nada es para siempre. Humildad ante todo.

Felicidades

Aldo Ranks dándolo todo y dejando el nombre de su país en alto. ¡Muy bien por el cantante panameño! Apareció en la revista “Billboard” de Perú donde resaltaron sus logros profesionales y, por supuesto, brindaron detalles de su trabajo junto a la colombiana Karol G, en "Watati". ¡Más bien por él! Eso es lo que se debe aplaudir, personajes como este artista urbano.