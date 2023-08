¿En serio?

Está muy bien que Alejandro Torres pase tiempo de calidad con su familia, es algo que todos deberían hacer. Pero esa foto junto a su esposa y su hija mientras dormían no va, creo que se pasó en taquilla. ¡Santo! Tampoco así “mijito”. Tal vez fue algo inocente, pero al final no la veo bien, es un lugar íntimo, entones, después salen unos diciendo algo y se ofende. ¡Ojo!

Reflexión...

Aunque algunos me digan que es una tontería, voy hacer referencia a la reflexión de Jacky Guzmán sobre el tema de agradecer a Dios por todas las cosas. Ella tiene toda la razón, no debe darnos pena, hay que vivir agradecido por las cosas que tenemos y por amanecer vivos. No todo en la vida es pedir. Así que ya saben, sigan este consejo de “La Peque”.

Bien hecho

A Sandra Sandoval siempre la andan criticando por los filtros en sus fotografías, así que, para que hablen con ganas “La Gallina Fina” publicó una imagen donde casi ni parece a ella y tiró sarcasmo. Me gusta que se tome los comentarios de los “hate” de manera jocosa, hay que dejar correr a esa gente que vive pendiente de los demás. A esos que sus vidas no son interesantes.