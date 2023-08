¡Santo!

Jermaine Cumberbatch, creo que en estos casos, me refiero al señor que se desmayó, usted debió ir a buscar ayuda rápido y no andar preguntando qué pasó. Sí, usted fue a buscar apoyo, pero demoró. Más empatía y menos "rating". Estaba desesperada viendo el video. Por suerte el incidente no pasó a mayores. Y, bueno, con esas filas, queda una vez más demostrado que el sistema de salud en Panamá es pésimo.

De nuevo

La gente sigue tirándole "hate" a Miah Catalina por la llegada de "su bebé". Ya dejen a la "mijita", ella se siente plena y muchos andan que no duermen pensando en ese tema. Ella no les está pidiendo dinero para mantener a su hijo. No sé cuál es el problema, cada uno vive su vida como desea. Ella sabrá manejar la situación, que no debe ser sencillo, pero Miah parece tener todo planificado.

Fuerte

Eso que le pasó a la cantante panameña Erika Ender es fuerte. De verdad, que hay gente no es tan mala como parece, sino peor. Cómo van a usar la imagen de la artista para estafar. Pero, saben qué es lo peor, que hay personas que se lo creen y caen en estos juegos. Qué bueno que ella se dio cuenta e informó al respecto, así la gente se pondrá alerta. Ya saben es una enseñanza para todos.