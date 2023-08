No lo sé

No quería hablar de este tema, pero bueno, me ha sido imposible no hacerlo. Está bien que Doralis Mela esté muy triste por la muerte de la ”Tía Daris”. Sin embargo, a mí me parece taquilla que haya publicado un video mientras está llorando, creo que es un momento íntimo. No era necesario el video con lágrimas incluidas, no lo sé, pero se ve bien falso.

¿Y entonces?

Algunos han dicho que Madeline Pineda se toma tres tragos y hace un espectáculo. Por ejemplo, hubo comentarios encontrados por su comportamiento en la fiesta de la agrupación en alta mar. No le veo nada de malo que la “mijita” se tome sus cervezas y que goce, no todo es trabajo. Tampoco considero que haya sido indecoroso lo que hizo, fue solo diversión.

Más bien

Ana Blanco y su, ahora esposo, Luis, se casaron en Guna Yala, siguiendo las tradiciones Gunas. Todavía hay gente que le tira “hate” porque su esposo es mayor que ella, recuerden, que para el amor no hay edad. Bueno, eso dicen. Otros la atacan porque habla como española. ¡Señores! Ella creció es España, obviamente va a tener ese acento. ¡No molesten!