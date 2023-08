‘Agua que me quemo’

¡Santo Dios! La estufa que le regalaron a Sandra Sandoval ha causado un revuelo en las redes sociales, al punto de que la artista respondió a algunos “haters”. Bueno, en parte tienen razón, pues hay gente que de verdad necesita una estufa y les cuesta comprarla, ella tiene cómo adquirir una. Pero, si le dieron ese regalo, qué culpa tiene “La Gallina Fina”.

La misma cosa

No sé qué tan cierto sea que Anyuri será la telonera del concierto de Anuel AA. Pero, si resulta que es así, creo que ambos van por la misma línea de esa música sin sentido. A veces ni se le entiendo a Anuel AA lo que canta. A Anyuri se le entiende, pero no es que sean las “grandes letras inspiradoras”. Ya sabemos cómo es su música. Amanecerá y veremos.

¡Qué miedo!

Pobre de Grace Bon, el susto que debe estar pasando desde que se enteró que esos hombres estaban como vigilándola. Debe tener mucho cuidado “mijita”, esto no es relajo. Lo que no comprendo es cómo esos hombres ingresaron al edificio. ¡Está raro! Ojalá no sea que supuestos amigos suyos le estén jugando sucio. Tiene que estar alerta, pendiente de todo.