La gente no olvida...

Oye, le han tirado “hate” a “ La Chechi” Castroverde por su participación en el programa “La Máscara”, pues consideran que por su pasado no debió estar en este programa. Ella era “La Piña”, entonces, al descubrir esta semana que ella estaba detrás de esta máscara, le han empezado a decir que, la “mijita” no es un buen ejemplo, que deben ver bien a quién invitan.

Muy bien...

La “mijita” Karina Linneth está haciendo un buen trabajo en pantallas. Es algo que tengo que reconocer, porque al inicio se equivocaba demasiado, hasta que me daba angustia. Pero, era un asunto de agarrarle el ritmo al trabajo. Ahora tiene sus tropiezos, pero no se notan tanto. Usted siga, porque se ve que tiene mucho talento. No le haga caso a los “haters”.

Pereza

No sé, pero a mí me da pereza el personaje de “La Señora Dezdy”, creo que es demasiado burlona y arrebatada. Debe bajarle dos rayas a ese mal humor, porque no resulta gracioso, sino pedante. Ella se cree que es lo mejor, qué barbaridad. Aunque su personaje sea así, no me resulta para nada agradable. Claro, ella tendrá sus adeptos, pero no me incluyo en ese grupo.