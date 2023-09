¡Santo!

La “mijita” que ha causado revuelo en las redes sociales es Jacky Guzmán, porque hay quienes andan arrebatados por saber quién es el papá, algunos apuestan en que es Dímelo Flow, pero a otros la cuenta no les cuadra. ¿Será o no? ¡Santo! Ella sola se sabrá su cuento, lo importante es que este bebé nazca sano. Por ahí nos enteramos del nombre del papá. ¡No se desesperen!

¿Sí o no?

A Gaby Garrido se le ha visto desde hace unos meses con un amigo y hasta hacen TikTok juntos. "Amigo es el ratón del queso y....", dice por ahí un refrán. Aunque no es problema de nadie si él es o no la nueva pareja de Garrido, es sospechoso tanta cercanía. Algunos le dicen que se recuperó rápido de su ruptura amorosa. ¡No sean así todos no sanamos de igual forma!

No sean así

Le han dicho de todo a "Sech" luego de salir a la tarima durante el concierto de Manuel Turizo. Hasta le dijeron que ya aburre, que su tiempo pasó. ¡No sean así! Deben estar alegres de que el artista cante en su tierra. Además, recuerden que "El Peluche" dijo que pronto se presentará en Panamá, hay que apoyarlo así como hacen con los artistas internacionales. ¡Ya saben!