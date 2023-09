Tranquilo

Bosco, deje de andar lanzando indirectas a “La Peque”, porque aunque no haya colocado nombre, no hay que pensar mucho, sabemos que era con Jacky Guzmán. Oiga, se ve muy feo que ande en esos planes contra una mujer. ¿Será que hay dolor? Y, bueno, sí es así trate de controlarse. No le queda nada bien ese papel de “peleón”. Solo es un consejo.

Felicidades

El cantante panameño Flex, se casó por lo civil. ¡Más bien por él y su nueva pareja! La verdad, los felicito por esta unión y ojalá se mantengan así por muchos años más. El artista ha sido muy bueno en su trabajo, aunque en los últimos años se ha opacado un poco, todavía continúa en el ruedo musical y eso es lo importante. Tal vez suena más fuera de las fronteras panameñas.

No se cansan

No sé por qué hay personas que siguen molestando a Emilio Regueira y su pareja, porque ella es menor que él. Ni que fuera el primero en tener un romance con una joven. Además, ella no es que se vea tan joven, ya se ve madura. Reitero, y si fuera joven, a nadie le debe importar solo a ella. “Mijitos” no hagan caso a esos que no tienen oficio ni vida.