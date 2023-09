¿Sin respiración?

Oye, yo sufrí con Akim cuando le quitaron la máscara, porque el "mijito" estaba sudando. Me dio la impresión de que no podía respirar bien. ¡Santo Dios! Espero yo me esté equivocando y que el cantante sí haya estado respirando. Yo creo que Akim dio gracias a Dios porque fue el desenmascarado de la semana, ya podrá andar en paz. ¡Pienso yo, no sé!

Fuerte

Doralis Mela fue directa cuando dijo que no es obligación tener hijos, sino que es una decisión. Cierto, la persona que quiere y puede mantenerlos que los tenga. No sé por qué andan pendientes de todo. Cada uno es libre de tomar esa decisión. Algunos consideran que no es aún el tiempo y por eso no tienen. Otros sencillamente no quieren tener.

¡Ay no!

Sí, estoy de acuerdo que fue impactante para ella y obviamente peligroso. Pero, creo que Jacky Guzmán quería era taquillar con el tema de que el indigente la iba a atacar. Todo un espectáculo para echar ese cuento. "Mijita", ya usted tiene bastante exposición en las redes con lo de su embarazo, no necesita más. Digo yo, aunque no hayan pedido mi opinión.