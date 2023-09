Se pasan...

No puedo creer que haya gente a la que le incomodó que Ana Blanco se tomara una foto con el presidente Laurentino Cortizo, ella es libre de hablarle y de hacer con su vida personal lo que quiera. No sufran calentura ajena, ella es feliz y se veía muy tranquila al lado del mandatario. Al parecer fue un gran momento para ella y quiénes son ustedes para criticarla.

¡Santo!

Hubo más de uno que pensó que la joven de la playa junto a Patty Castillo era su novia. ¡Bárbaros, el bochinche! Oye, era su hermana. Solo porque no ven a Patty con un hombre ya creían que tenía novia, aunque no tiene nada de malo, lo malo es inventar. Si no sabemos qué pasa, mejor es quedarse callados. No levanten falsos a los demás. Solo es un consejo.

Sí y no

Gaby Garrido tiene toda la razón al decir que las aerolíneas suben los pasajes sin “piedad”. No obstante, ella tiene una vida de “ricos y famosos”, pensé que eso no le afectaba. Es una nómada digital, hoy aquí, mañana allá. Lo cierto es que, aunque se queje sigue paseando por el mundo. Solo imagínense que cuando hizo este comentario estaba en Grecia.