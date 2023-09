¡Santo!

En tremendo problema está el periodista deportivo Rony Vargas, por la acusación de violencia contra su novia. Se ha dicho de todo al respecto. ¡Muy fuerte! Ya la justicia está haciendo las investigaciones debidas. Amanecerá y veremos en qué queda toda esta polémica. Siempre he dicho que el alcohol no lleva a nada bueno. Hay que saber controlarse.

Cansan...

Oye, hay gente que no quita el dedo del renglón con el tema de que sí Dímelo Flow es o no el papá del bebé que espera Jacky Guzmán. Parece que no dormirán tranquilos hasta que “La Peque” diga quién es el padre del bebé. ¡Ay no, ya superen eso! Ella no tiene por qué dar explicaciones, no agarren lucha. Si ella quiere lo dice, de lo contrario se quedarán con la duda.



Fuerte

Le siguen tirando “hate” a Delany Precilla y a Paul McDonald por las fotos “hot” que han publicado en su Instagram, algunos consideran que deberían censurarlas. La verdad, no considero que sean vulgares al extremo, claro, sí usan poca ropa y ciertas poses que deberían ser exclusivas para su OnlyFans. Pero, imagino que es publicidad para atraer al público a esta OnlyFans