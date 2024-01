Son cosas que pasan...

No puedo con las expresiones y el berrinche que hizo Saúl, periodista de RPC Radio, no sé qué le pasó, él tiene años en esto y cuando hay coberturas de este tipo cualquier cosa puede pasar, por lo tanto, debe saber que debe conservar la calma e improvisar en el momento, más si se está en vivo. Quedó retratado como el primer “meme” del 2024. Mi primera chamba...

Problemáticos

Al parecer Gaby Gnazzo es la única mujer en Panamá que a los ojos de algunos no puede subir fotografías a redes sociales en vestido de baño. ¡Dios mío! Que locura, la imagen que compartió ni siquiera me pareció que fuera para tanto, he visto otras donde las chicas no dejan nada a la imaginación, pero la cosa es buscarle la boca a la "mijita". ¡Cojan paz!

Consecuencias...

¿Lo fueron? Rony Vargas regresó a "El Marcador", pero no a la pantalla chica, los rumores apuntan a que el canal que emitía el programa no quería estar vinculado con el periodista, aunque también se dice optó por empezar a trabajar en su marca usando las redes sociales como plataforma. ¿La sombra de sus acciones lo perseguirán para siempre?