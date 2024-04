Bien dicho

Diana Monster tiene razón al decir que uno tiene que escoger bien sus amistades. Un comentario atinado en este momento en el que hay una polémica por aquel video que publicó una cara de la farándula local y que afecta a una candidata. No hay que andar contando nuestros asuntos privados a gente que no conocemos ni compartir con personas malintencionadas.



Consejo

Si yo estuviese en los zapatos de “Balbinín” mejor me quedara calladita, porque después lo que digo podría afectar cualquier proceso. Es mejor el silencio. Que alguien le diga que ya no hable más, que deje a sus abogados hacer su trabajo. Hasta “El Mechi Blanco” quedó metido en el asunto. ¡No puede ser! Usted es un gran artista haga las cosas de forma correcta.

Chévere

Me pareció divertido, aunque muchos digan que es una tontería, cuando Alejandro Torres estaba agarrando las ciruelas en el patio ajeno. A veces uno ve a estos artistas y solo se los imagina en la tarima, pero ellos son como cualquier otra persona, tienen una vida más allá de los escenarios. Me causó risa y me pareció interesante que él compartiera ese momento.