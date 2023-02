Adames: 'No me bajaré; iré hasta el final en esta contienda'

Crispiano Adames, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), reiteró que no se bajará en esta contienda interna y que irá hasta el final, "aunque le cueste la vida".

Explicó que su mensaje va para todo el partido, en una clara manifestación de un liderazgo que está llevando ante las bases en un patrullaje doméstico, que se reúne en convivios o conversatorios teniendo como legado el Torrijismo.

"No necesito agua para saber que nuestra genética es humilde y que se puede abrazar con la gente, saludar al pueblo, no como otros que entran y salen a escondidas. Esto no es un partido con esa naturaleza, somos un partido de inclusión", dijo el también presidente de la Asamblea Nacional, en una clara alusión a su rival, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

En su intervención, Crispiano fue más allá que en otras conversas al expresar ante los dirigentes del Circuito 13-1, que no se dejen confundir por candidatos fantasmas y que hay que retomar un Torrijismo participativo, con las clases más humildes como los que estaban allí en el Rancho Los Almendros, en Veracruz, Arraiján.

En diversas ocasiones, el presidente de la Asamblea ha cuestionado la decisión de la actual dirigencia del PRD, de reservar 114 posiciones de representantes, alcaldes y diputados a nivel nacional, para futuras alianzas políticas, algo que, según él, cuarta la participación ciudadana.

Adames señaló que una de las premisas del colectivo al que pertenece es el de la participación de todos sus miembros.

El diputado ha comentado que el PRD se ha caracterizado por la participación plena de sus dirigentes, "sin ningún tipo de limitantes".'

11

de junio próximo se realizarán las elecciones internas del PRD. 114

posiciones fueron reservadas por la actual dirigencia del Partido Revolucionario Democrático.

Hay que indicar que las elecciones internas del PRD, para escoger sus nuevas autoridades de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, se realizarán el próximo domingo 11 de junio en todo el territorio nacional.