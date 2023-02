Amañada extradición de Ricardo Martinelli

La contratación en Estados Unidos de la firma de abogados Foley Hoag, por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, dejó al descubierto un claro tráfico de influencias y conflicto de interés con funcionarios del Departamento de Estado.

En este contrato, del año 2016, se designó por parte de la firma Foley Hoag a Arturo Sarukhan, exembajador de México ante los Estados Unidos, y a Harold Koh, exasesor legal del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) y profesor de Derecho Internacional en Yale.

Documentación oficial de EE.UU. dejan en evidencia la estrecha relación (compañeros de trabajo) de Harold Koh con Thomas Heinemann, consejero de la Oficina de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado, este último quien influenció en la extradición del exgobernante.

En una publicación del Boston University School of Law, "Untangling Belligerency from Neutrality in the Conflict with Al-Qaeda," realizada en otoño del 2011, se dio agradecimiento al pie de página 75 a los señores Harold Koh y Thomas Heinemann, como miembros del Departamento de Estado, por su asistencia.

Incluso, correos electrónicos del año 2012 dejan en evidencia la relación entre Koh, quien en el 2016, a través de una firma de abogados, representó a Panamá en la extradición de Martinelli y Heinemann, quién influenció en la misma.

Koh, el abobado contratado por Varela para manejar el tema de Martinelli, fue en su momento el jefe de Heineman, quien hasta el año 2020 fue asesor legal de una sección del Departamento de Estado.

Toda esta información fue aportada en un escrito de oposición presentado por la defensa de Ricardo Martinelli ante el Distrito Sur de la Florida, EE.UU.'

Hay que recordar que por esta extradición, el Gobierno panameño pagó la suma de 987 mil 53 dólares con 92 centavos a la firma Foley Hoag, esto por un servicio de asesoramiento del año 2016 al 2018, según documentación oficial.

Los servicios legales para este proceso serían brindados y aprobados por el exembajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla y Farah Urrutia, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Varelaleaks

Hay que indicar que dentro de este y otros procesos legales del expresidente Martinelli, se contó con una participación activa del exmandatario Juan Carlos Varela y la exprocuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell, algo que quedó registrado en los Varelaleaks.

El 19 de octubre de 2018, se dejó en evidencia también como Porcell y Varela buscaron afectar el Principio de Especialidad que protege a Martinelli.

Varela le comentó a Porcell sobre la posibilidad de hacer una exención a la especialidad de Martinelli. Esto, según Varela, se haría a través de un intercambio de notas entre Panamá y Estados Unidos.

"Según los expertos, no, que ni quiera modificar el Tratado, sería un acuerdo entre los estados, algo que el tratado lo permite" le explicó Varela a Porcell.

El exgobernante le escribió a la exfuncionaria que en ese momento Estados Unidos estaba pidiendo la exención para un extraditado de Panamá a ese país norteamericano y se podría aprovechar la coyuntura, algo que según Varela sería "un golpe mortal para RM", en referencia a Ricardo Martrinelli.

Ante esto, Kenia Porcell le pregunto a Varela: "efecto retroactivo o solo para futuro, debería considerar esa pregunta".

Luego de esto, Porcell le confirmó a Varela sobre una reunión que se daría para abordar este tema. Incluso, le sugirió que si no podía asistir, que enviara a "L" para que estuviera presente, "esto por los tiempos".

Frente a esto, Varela le responde a Porcell que lo que le parezca conveniente, "en estos temas, descanso en su criterio".

Luego de esto, en abril del año 2019, se dio el intercambio de notas para el tema del Principio de Especialidad de Martinelli, en las cuales tuvo participación Gina López Candanedo, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados de la Cancillería.

Candanedo le envió sendas notas a Heinemann.

Hay que recordar que la propia Cancillería de Panamá certificó que dicha funcionaria no estaba facultada para realizar este tipo de intercambios de notas.

En estas filtraciones, también se dejó en evidencia una serie de intercambios de mensajes de WhatsApp entre Varela y Roxanne Cabral, quien le informaba todo lo referente a la extradición de Martinelli.

