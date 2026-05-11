Becas Cobre Panamá 2026 abren nuevas oportunidades para jóvenes

Apostando por el futuro de los jóvenes y al fortalecimiento de las comunidades vecinas, Cobre Panamá anunció el lanzamiento oficial de su Programa Becas Cobre Panamá 2026, una iniciativa orientada a impulsar oportunidades reales de crecimiento profesional, empleabilidad y desarrollo local.

En esta primera etapa, el programa beneficiará a 30 estudiantes, 19 mujeres y 11 hombres provenientes de 17 comunidades de Coclé y Colón, quienes actualmente cursan 19 carreras diferentes, reflejando el talento y potencial que existe en estas regiones.

La iniciativa prioriza a estudiantes que se encuentran en la etapa final de sus estudios, preparándolos para su próxima integración al mercado laboral panameño y proyectando un impacto positivo tanto en sus comunidades como en el desarrollo productivo del país.

"Creemos firmemente que cuando un joven tiene acceso a oportunidades, también crece su familia, su comunidad y el país. Este programa busca precisamente eso, abrir puertas, desarrollar capacidades y darle a nuestros jóvenes herramientas para que puedan construir su futuro donde decidan hacerlo", destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Como parte del programa, los becarios también participarán en mentorías, talleres de empleabilidad, preparación de hojas de vida, fortalecimiento de liderazgo y acompañamiento profesional, además de espacios de networking y voluntariado comunitario que contribuirán a fortalecer sus habilidades personales y profesionales.

Uno de los elementos diferenciadores del programa será su enfoque participativo. Durante el desarrollo del programa se realizarán espacios de diálogo y grupos focales con los estudiantes para conocer sus necesidades, retos y expectativas, permitiendo que la iniciativa evolucione de acuerdo con las realidades de los propios beneficiarios.

Adicionalmente, se contempla la creación de una Red de Exbecarios que permita mantener conexiones, compartir oportunidades y seguir fortaleciendo el crecimiento de jóvenes líderes dentro de sus comunidades.'

30

estudiantes se beneficiarán del programa de oportunidades de Cobre Panamá. 19

de los participantes del programa son mujeres, mientras que 11 son hombres.

El programa también integrará a padres de familia para fortalecer el acompañamiento educativo y el impacto positivo en las comunidades.

Para Cobre Panamá, la educación representa una herramienta clave para impulsar el desarrollo sostenible y generar oportunidades de largo plazo. Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del talento joven panameño, impactando positivamente no solo a los estudiantes beneficiados, sino también a sus familias, comunidades y al país.