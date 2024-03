Cambios integrales se tienen que hacer en la Asamblea

Sin dudas, la Asamblea Nacional es una de las instituciones con mayor percepción negativa por parte de la población, a tal nivel que hay grupos que abogan por un cierre e instalar una Asamblea Constituyente. Incluso el tema ha sido abordado en campaña, donde se habla de que si los diputados no permiten la gobernabilidad, la Asamblea sería abolida.

Tras los planteamientos que se han hecho, se abre el debate sobre la importancia que representa para el país la Asamblea Nacional, en un país que se denomina democrático. Sumado a ello está el cuestionamiento de sí reduciendo el número de diputados cambiará en algo el funcionamiento del Legislativo.

Con las reformas a la Constitución Política que se realizaron en el 2004, se estableció un máximo de diputados que podrán conformar la Asamblea, quedando en 71, antes de ese cambio el Legislativo llegó a tener 78 diputados y cada año iba a ir aumentando conforme se incrementará el número de electores.

Sobre el futuro de la Asamblea, el analista político Juan McKay plantea que "Panamá debería empezar a investigar y evaluar si vale la pena hacer un cambio en el sistema electoral como estamos divididos políticamente, los circuitos funcionaron en su momento, los circuitos electorales en este momento debemos tener un cambio en el sistema como se elige, porque los circuitos se han prestado para el clientelismo político, es muy fácil hacer clientelismo político si nos reducimos a circuitos electorales, es una especie como de pirámide, los diputados trabajan con los representantes de corregimientos le pasan algunas leyes y después los concejales tiene que abonarle al diputado, etc".

Destaca que "hay que pensar cómo se puede cambiar los circuitos electorales y convertir a diputados provinciales, los diputados provinciales van a tener sus ventajas y se le debe dar un poder suficiente para que los representantes de corregimientos hagan su trabajo y pudieran servir de contrapeso más que de escalón político para alcanzar posiciones a los diputados".

El especialista explica que no es fácil hacerle entender a la población que el clientelismo al final los afecta, ya que obtienen un beneficio momentáneo, pero los diputados se mantienen cinco años en el cargo y más si se logran reelegir.

"Hay que hacerle ver que va a haber un poquito de sufrimiento en este momento, pero que con la responsabilidad no es para con ellos (diputados), los panameños creemos que la responsabilidad es para nosotros con nuestro hogar y para nuestro bolsillo, pero es una responsabilidad para con el país, es una forma de ver las cosas", manifiesta.'

71

diputados integran actualmente la Asamblea Nacional, sinb que pueda aumentar la cifra. 78

fue la mayor cantidad de diputado que tuvo la Asamblea Nacional.

Considera que en esta campaña de crear conciencia en el electorado instituciones como "el Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, los clubes cívicos, gremios, sindicatos tienen que empezar a educar a la población no para que voten, sino para que elijan, que tienen que aprender a elegir a las personas; y cómo se aprende a elegir a las personas, siendo responsable, viendo que es lo que más me conviene, por ejemplo quien quiere ser el presidente de un PH, de un sindicato de un club cívico, la junta directiva de cualquier asociación, pero tenemos que empezar a crear valores".

Recuerda que en los planes de estudio se eliminó dos materias básicas como Cívica y Gobierno, y muchos ciudadanos ni siquiera saben cuáles son las funciones de los diputados, ya que cuando necesitan algún tipo de ayuda recurren es a ellos, cuando son los representantes y alcaldes los que deben solucionar los problemas del sector.

Agrega que "hemos enseñado que hay que sentarse a afuera de las oficinas del diputado por seis horas a para que nos ayude o nos tire la toalla, esto no es de tirar toalla, si seguimos trabajando de esta manera en diez años hemos perdido el país contra el narcotráfico, contra la delincuencia y vamos a tener un Estado más fallido de lo que lo tenemos".

Por su parte el analista Jaime Porcell "señala que hay algunos que creen que el asunto está en contraer el Estado, otros creen que el asunto es eliminar el presidencialismo, que hay que revisar a lo largo y ancho el sistema y luego esas revisiones volcarlas en una constitución que consulte los intereses nacionales, algo que no es fácil de verdad".

Porcell considera que el problema es más complejo que disminuir el número de diputados o cambiar circuitos, porque se tiene que realizar un cambio integral.

"Aquí todo donde tú llegas, que si la papelería, mucha burocracia, hay una educación que no coincide con los intereses de la empresa, hay un menú de problemas que hay que solucionar y hay que hacerlo de forma integral, desempleo, pobreza, inseguridad, delincuencia todo eso, se puede disminuir a 10 los diputados, hacerlos a nivel nacional, que no queremos nada de circuitos, lo que se quiera, pero no va a solucionar los problemas, sino que abordas una postura integral", expresa.

El analista señala que en "Panamá como país subdesarrollado prima el que hay para mí, aparte de ello hay un sistema que no tiene una buena oferta, que no tiene una buena demanda, es un sistema que tiene una cultura política que llaman pobre, por todos lados donde se mira, hay que hacer reformas profundas, integrales y tomarse el tiempo para que las cosas funcionen".

Cree que también el electorado tiene que tomar conciencia y saber elegir, pero también una oferta electoral que tenga activos, que sepa gobernar entre otras cosas, "saber gobernar no es sencillamente tener experiencia, eso no es así, no hay escuelas que formen administradores públicos, hay escuelas que forman en administración pública, pero se la pasan preparando gerentes pensando que la gran solución es trayendo la modalidad gerencial a la administración pública, donde allá la gerencia lo que se busca es la ganancia, mientras que en el Estado lo que se busca es la solidaridad atender las necesidades del pueblo".

Por muchos años la Asamblea Nacional ha estado en el ojo de la tormenta y las exigencias de cambios en ese órgano del Estado son constantes, no obstante para que haya un giro es necesario hacer una nueva Constitución que contemple las reformas necesarias.