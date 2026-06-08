Contraloría refrenda novena adenda del hospital Anita Moreno

La construcción del Hospital Anita Moreno, en Los Santos, se retomó a finales de julio de 2025 y el pasado viernes, la Contraloría General de la República refrendó la novena adenda que se le hace al contrato de la obra.

Este anexo al documento es por 59 millones 628 mil 681 dólares con 87 centavos ($59,628,681.87) y se firma luego que hace más de tres semanas, el contralor Anel Flores inspeccionara el proyecto.

Los trabajos abarcan la terminación de las áreas actualmente ocupadas y también de los espacios que aún no han sido habilitados, que representan alrededor de 40% de la instalación.

Asimismo, incluye la culminación de obras civiles pendientes en estacionamientos, helipuerto, ampliación de la planta de tratamiento, sistemas de climatización, calderas, tratamiento de desechos y demás sistemas electromecánicos.

El proyecto también contempla el suministro de equipamiento médico y mobiliario hospitalario.

El Anita Moreno forma parte de los cinco hospitales que se gestionaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli y cuyas obras fueron paralizadas en la siguiente administración.

Mediante acuerdos transaccionales con el grupo IBT Health, contratista inicial de cuatro de los cinco nosocomios, el contrato del hospital de la Villa de Los Santos pasó a manos del consorcio Niña Anita, conformado por las empresas Riga Services y Corporación Beta.'



Durante la gestión de Ricardo Martinelli se adjudicó la construcción de cinco hospitales ubicados en Metetí, Bugaba, Los Santos, Colón y Santiago.

En el caso de Bugaba y Metetí, los hospitales son nuevos.

En el caso de Colón, se construyó un nuevo hospital que reemplaza a otro existente, mientras que en Santiago y Los Santos se reconstruirían los que ya estaban erigidos.

El primer hospital en ser reconstruido fue el Luis 'Chicho' Fábrega, en Santiago de Veraguas. Fue el único que no fue adjudicado al grupo IBT Health, que no entregó los otros cuatro.

El monto original del contrato fue por $59.5 millones y lo pactado con el actual contratista fue por $46.6 millones, lo que indica que el costo global de esta obra, que debe estar lista el próximo año, asciende a $106.9 millones.

El avance físico de la construcción es de 65%.

En el Anita Moreno funciona una sala de Oncología que ha permitido a pacientes con cáncer de Azuero, recibir atención en este hospital sin tener que trasladarse al Instituto Oncológico Nacional (ION) de la capital.

Hace tres semanas, el ION recibió la donación de un moderno ultrasonido portátil compacto por parte del Despacho de la Primera Dama, el cual será ubicado en al Anita Moreno para beneficio de 1,200 pacientes de provincias centrales.

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Y es que como parte del sistema de integración de los servicios de salud público, este hospital reforzará los servicios que ofrece en Oncología para la atención de la población de la región central del país.

Metetí

El otro hospital que esté pendiente de ser entregado es el de Metetí, en la provincia de Darién, que presenta avance de 75%.

Hace unas semanas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inspeccionó la obra que culmina el consorcio Metetí, integrado por las empresas Healthcare Products Centroamérica, S.A., Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. y Construcciones y Mantenimiento General, S.A.

El compromiso, al igual que el Anita Moreno, es que el hospital de Metetí sea entregado a inicios del próximo año.