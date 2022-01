Critican poco interés del Gobierno por esclarecer hechos de la invasión

El nuevo rechazo a un proyecto que buscaba establecer el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional ha dejado serias dudas sobre el interés del Gobierno sobre esclarecer los hechos ocurridos durante la invasión de los Estados Unidos a Panamá, hace 32 años.

La proponente del proyecto, la diputada independiente suplente, Walkiria Chandler, cuestionó que luego de un silencio de año y tres meses, sus colegas ni siquiera votaron en contra de su iniciativa, sino que se abstuvieron para que muriera en su cuna.

"Este no es un tema de quien se lleva el rédito político. Esta es una deuda de más de 30 años; aquí murieron panameños inocentes y como panameña me duele que simplemente por un tema político partidista y de egos, un proyecto noble como este no logre avanzar en una asamblea amañada", expresó.

Y es que otro proyecto sobre el tema, que lleva la firma del actual presidente del Legislativo, Crispiano Adames, pareciera tener el aval de la cúpula de la Asamblea.

"Uno de los firmantes del proyecto 157 es el actual presidente de la Asamblea, que fue presidente de la Comisión de Trabajo y giró instrucciones para que en caso de prosperar algún proyecto fuese ese, donde él podría figurar", dijo la diputada.

Por el lado del Ejecutivo, Chandler tampoco espera que se de algún avance en cuanto a la aspiración de que el 20 de diciembre sea establecido como de Duelo Nacional.

"Se ha tenido miedo de confrontar a las clases económicas, alegando que está muy próximo a las actividades decembrinas y que eso alteraría el orden económico", piensa la diputada.



La Comisión 20 de diciembre fue creada en 2016 y se le ha dado dos prórrogas para que pueda cumplir con su misión.

Sus integrantes han cuestionado los escasos recursos con que cuentan para realizar su labor.

Han sido varios los proyectos que establecían al 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional rechazados en años anteriores, incluyendo uno que fue vetado por el expresidente Martín Torrijos, en 2007.

Deslindar responsabilidades, resarcir daños y estructurar una memoria histórica son los propósitos por los que se conformó la comisión 20 de diciembre.

El presidente se ha conformado con decretar esta fecha como de Duelo Nacional, pero sin incorporarla a la lista de días nacionales que establece el Código de Trabajo y que son de descanso obligatorio.

Cuestiona a comisión

Por su parte, la abogada Gilma Camargo, quien representa a un grupo de víctimas de la invasión calificó como una farsa la labor que realiza la Comisión 20 de diciembre, la cual luego de cinco años no ha podido alcanzar ninguno de los objetivos por la cual se creó.

"Le han dado más de un millón de dólares y no vemos ni un resultado y las víctimas no sienten que hayan conseguido algo en esta situación", sostuvo.

Camargo agregó que lo que la gente quiere saber es la verdad acerca de que estaban haciendo los oficiales de la Fuerzas de Defensa, los combatientes civiles, y las personas que estaban en El Chorrillo y otras áreas afectadas en ese momento histórico, algo que todavía no se esclarece.

"Todos los contactos que hemos tenido con soldados norteamericanos indican que hay muchos más muertos; todos los contactos que hemos tenido con panameños indican que hay otras fosas comunes", declaró Camargo.

La abogada duda que la comisión 20 de diciembre concluya en buena lid su misión, que era conocer la cantidad de muertos que dejó la agresión bélica, entre otras.