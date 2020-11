'La desesperación nos invade cada minuto porque no encuentran a mi hermana'

La familia de Iveth Alvarado, desaparecida desde el 4 de noviembre en la finca Morgan en Bambito, asegura que vive días de terror. En el lugar se registraron tres deslaves que sepultaron a cuatro personas y dos lograron salvar sus vidas durante el fuerte temporal que azotó Tierras Altas, tras los efectos del huracán Eta.

Iveth Alvarado, una joven de tan solo 22 años de edad con dos hijos y con muchos sueños que cumplir, se encuentra desaparecida, y en su casa el sufrimiento está a flor de piel. Su hermana Maylin relata que los primeros días después de la tragedia no podían ni comer ni dormir, "esto es horrible y no se lo deseo ni al enemigo más grande".

"Lo que más me duele es que la noche anterior, mientras jugábamos y charlábamos en casa, ella me dijo: dame un abrazo, y yo no quise dárselo; no me imaginaba un final como este. Discutíamos y no estábamos de acuerdo en algunas cosas, típicas diferencias de hermanos, pero desde luego nos queríamos mucho", relata Maylin, quien muestra su fortaleza por fuera, aunque su corazón late con sufrimiento.

Maylin dice que su hermana Iveth trabajaba eventualmente en la finca Morgan cuando llegaban huéspedes y en esta oportunidad dijo que el dinero que se ganaría en ese trabajo lo utilizaría para comprarle ropas y otras cosas para sus dos hijos.

"Bueno, ella es mi hermana menor, somos seis, a pesar de que teníamos diferencias en algunas cosas, siempre al llegar a casa nos reíamos de sus chistes malos, de las cosas que le pasaban en el día, pero siempre podíamos contar con su apoyo, ella estaba ahí para respaldarnos. Desde la tarde del 4 de noviembre fue angustioso para mí; esa noche fue muy fea, tan fea que no se la deseo a nadie, porque en casa solo estábamos mi hermana mayor y yo, mi madre quedó atrapada en Cerro Punta por los derrumbes que se dieron. Iveth no aparecía y el día siguiente nos dimos cuenta realmente de la tragedia", asegura Maylin.

Afirma que fue una noche muy dolorosa, muy larga, en la que no durmieron, ni comieron. "Ha sido una experiencia devastadora para nuestra familia, esto nos ha unido mucho, pero es duro y la desesperación nos invade, pero tratamos de mantenernos en pie, pero es un golpe fuerte.

Maylin Alvarado relata que han participado como familia de la búsqueda de Iveth y organizaron grupos para buscar por el río Chiriquí Viejo, pero en el escenario de la tragedia solo están los organismos de seguridad, pero permiten que familiares estén presentes.

"Los padres de los dos niños encontrados muertos en la finca Morgan revelaron cómo lograron salvarse y un bebé que llevaban en brazos al pasar por la montaña y vieron cuando los tres alud sepultaron una de las casas y las cinco personas restantes. Según versiones de los sobrevivientes, los otros cinco estaban cerca de la residencia cuando fueron sorprendidos por los deslaves", dice Maylin, mientras cargaba su sobrina en brazos al llegar a su hogar después de finalizar su jornada laboral.

Maylin Alvarado asegura que será muy difícil conocer realmente qué pasó en esos últimos instantes de vida de las cinco personas que estaban en la finca Morgan, pero sigue esperando que encuentren el cuerpo de su hermana ,porque hasta la fecha lo único que se ha rescatado de ella fue su celular que está ya en manos de la fiscalía que analiza si logró tomar algún video previo a la tragedia.

"El último momento que tiene en la mente de su hermana, fue el 3 de noviembre en la noche. Ella llegó a las 8:00 p. m. de trabajar, abrazó a sus hijos y los acostó a dormir y después ella y yo comenzamos a relajear y fue cuando me dijo que me iba a dar un abrazo y yo le dije que no, pero fue en forma de broma, si en realidad pudiera se lo daría ahora", comentó Maylin visiblemente afectada por la desaparición de su hermana más pequeña.

Maylin Alvarado, sentada en una silla de plástico, afuera de su casa de bloques sin repellar, en una noche fría propia de la época lluviosa en Paso Ancho Tierras Altas, define a su hermana Iveth como una mujer fuerte y luchadora que en la vida afrontó muchas pruebas difíciles, a pesar de su corta edad.

Ella amaba mucho a sus hijos Adriana, de 2 años, y Ander, de tres años. Su mayor anhelo era verlos crecer, terminó diciendo Maylin Alvarado.