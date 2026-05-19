Diputada Hernández insistirá en aumento a jubilaciones

El proyecto de ley No. 491, que busca equiparar las jubilaciones y pensiones a 600 dólares, continuará su curso en la Asamblea Nacional pese al rechazo de algunos sectores, afirmó su proponente.

La diputada Grace Hernández aseguró que la iniciativa, suspendida en tercer debate, volverá a discutirse luego de que se instale el nuevo periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de julio para aliviar las cargas de los adultos mayores que sobreviven con $30 quincenales debido a que el monto de sus jubilaciones y pensiones no es cónsono con el alto costo de la vida.

Reiteró que el proyecto "sigue vivo"; no obstante, fue objeto de una pausa estratégica para analizar sus disposiciones a fin de que dejara de ser considerado "una bomba de humo", pues fue estructurado "responsablemente".

El financiamiento del fondo es uno de los aspectos más cuestionados de la normativa porque conlleva un cobro adicional de $1.50 por cada TEU que ingrese al territorio nacional a través de los puertos.

Un mecanismo que, según la Cámara Marítima de Panamá (CMP), le restará competitividad al país como hub logístico, provocando el desvío de contenedores hacia puertos con menos impuestos económicos.

"Panamá compite con otros hubs por los mismos flujos de carga. Cualquier incremento en costos puede traducirse en pérdida de volumen y afectación directa a la economía nacional", expresó el colectivo a través de un comunicado.

La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap), por su parte, ha mencionado en varias ocasiones que este tipo de proyectos deben discutirse con detenimiento; de lo contrario, perjudicarán a los sectores productivos.'

305

mil panameños forman parte del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Consideran que resolver problemas estructurales a través de decisiones aisladas, como la que está tomando la Asamblea Nacional, podría debilitar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

"Este tipo de medidas no se quedan en el sector afectado, sino que se trasladan a toda la cadena productiva, encareciendo bienes esenciales y golpeando directamente el bolsillo de los panameños", advirtieron.