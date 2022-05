El hilo de Odebrecht hacia Niño y los Varela

La conexión entre el ex presidente Juan Carlos Varela, el banquero panameño Juan Antonio Niño y la constructora Odebrecht está amarrada a los movimientos bancarios de la empresa reaseguradora Active Capital, cuyos tentáculos llegan desde Panamá a Guatemala y Ecuador, entre otros países de la región.

Desde Active Capital se habrían movido millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht en bancos estadounidenses y panameños, además de alertas que llegaron hasta la Justicia de Suiza.

"El primer indicio que emerge contra el señor Juan Carlos Niño Pulgar, es la información que se genera desde la asistencia que remitió la Confederación Suiza, en la cual se desprende que la cuenta de Active Capital, se le podría atribuir que pertenecía al círculo de Odebrecht y se utilizó con fines delictivos", indicó el Ministerio Público panameño.

Según documentos judiciales que reposan en el expediente abierto contra la empresa Odebrecht en Panamá, se detalla además que las 69 transferencias que reportó Multibank sobre Active Capital, 51 tuvieron como recibidor a bancos con domicilio en Estados Unidos, entre ellos el Standart Chartered Bank de New York, Citibank New York, JP Morgan Chase Bank New York, Deutsche Bank Trust Company Americas New York, Bank Of America y The Bank of New York Mellon.

Por cuentas de la empresa Active Capital en el banco panameño Multibank, la brasileña Odebrecht y su filial Constructora Internacional del Sur habrían movido más de 70 millones de dólares generando investigaciones judiciales desde Suiza, las cuales encontraron obstáculos cuando se solicitó la asistencia de Panamá a través de la ex procuradora Kenia Porcell, aliada del ex presidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

"Active Capital fue utilizada para dar la apariencia de legalidad en el mecanismo de pagos ilícitos desde la denominada "Caja 2" de la constructora Norberto Odebrecht y su filial Constructora Internacional del Sur", así se estableció en uno de los expedientes judiciales abiertos por el Ministerio Público de Panamá.

Con las pruebas incluidas en este informe se imputó cargos y llamó a juicio a Niño por el supuesto delito de blanqueo de capitales.En el plano familiar, Niño guarda una relación directa con el ex presidente Juan Carlos Varela, quien también está imputado y enfrenta un proceso de blanqueo de capitales por haber recibido fondos de Odebrecht como supuestas coimas.'

Niño y su esposa Margarita Reategui, habrían sido firmantes de la cuenta bancaria en Mulltibank por donde se manejó el dinero de la constructora con Active Capital. Pero a la vez la esposa de Niño es hermana Ana Reategui de Varela, esposa del ex diputado José Luis "Popi" Varela.

La fiscalía panameña concluyó que Niño transfirió, con el objetivo de disimular el origen ilícito, dichas sumas de dinero a las cuentas de Sherkson Internacional, S.A. y Sigma Invesment, que formaban parte de la "caja 2" de Odebrecht.

Dichos fondos se giraron a través de la cuenta de Active Capital Holding, Corp, en Multibank de Panamá, entre los años 2011 y 2014.Niño fue imputado por presunto blanqueo de capitales, en febrero de 2017, mediante una resolución emitida por el Ministerio Público, por las transacciones que se realizaron hacia cuentas de Sherkson Internacional en el PKB Privatbank en la Confederación Suiza.

En dicha resolución también se imputó, por el mismo cargo, a Alejandro Stanziola Conte.

La fiscalía logró acreditar la existencia de la cuenta 10121110945 en el Multibank, a nombre de la sociedad Active Capital Holdings Corp. y que el firmante de esa cuenta era Niño. Además, se desveló que Niño controla el 99% de los aportes de acciones de Active Capital y el 1% restante le corresponde a Álvaro Stein.

También se logró identificar que esa cuenta era el origen de los fondos, los aportes de accionistas y recibos de pagos de clientes del Ecuador.Stein, socio de Niño, logró evitar la imputación de cargos por blanqueo de capitales, pero no se descarta que pueda ser involucrado en otra etapa procesal, según fuentes del Ministerio Público panameño.

Stein es un empresario guatemalteco ex gerente del Banco Uno, y cuyo nombre fue relacionado con una supuesta causa de corrupción por fondos desviados del Seguro Social de Guatemala.