El Nicolás A. Solano está en crisis y todos debemos mirar hacia él

Por donde caminas hay necesidades, un hospital donde su personal trabaja en condiciones casi infrahumanas y un presupuesto que impide brindar una atención digna a sus pacientes, así describe el recién designado director médico, Ycly Jaén, la realidad del Hospital Regional Nicolás A. Solano de Panamá Oeste.

¿Qué diagnóstico le da a este paciente?

Es un hospital que tiene muchas necesidades, un hospital en crisis. Hemos llegado a un punto donde el personal ha evidenciado y ha hecho público esas necesidades que vienen por año solicitando, muchas datan de hace 23 años. Hay un proceso de deterioro de equipos esenciales que tienen costos muy elevados y, lastimosamente, cuando se tiene una infraestructura de este tipo, las inversiones son mucho más altas y obviamente no se pueden resolver con el presupuesto ley aprobado para el año.

¿Cuánto necesita en términos de recursos para una operatividad digna?

El presupuesto aprobado fue de $30 millones aproximadamente, del cual más de la mitad se va en pago de salarios, quedando un presupuesto para gastos operativos e inversión muy reducido, menos de $20 millones. Para el próximo año se ha solicitado un poco más de $40 millones, pero usted sabe que este es un tema que va al MEF y por más que el Minsa lo sustente, al final viene con recortes.

¿Cuáles son las necesidades urgentes y qué se está atendiendo?

Hemos empezado desde el día tres con una mesa de trabajo con cada uno de los servicios del hospital. No vamos a la velocidad que queremos porque cada día sale algo nuevo que hay que atacar con urgencia. Muchas soluciones están aquí, que no se resuelven por falta de comunicación entre servicios, pero más allá, hay necesidades grandes de equipos, insumos y sobre todo, de recurso humano. Estamos desarrollando un documento que es la hoja de ruta para empezar a clasificar las necesidades. Un documento que queremos transformar en costo y decirlo a la población, la sociedad civil, los clubes rotarios y las empresas pudientes que también deben mirar hacia el hospital.

Personal agotado y decepcionado, ¿Cuál es el déficit de profesionales?

El recurso más difícil que nos hace falta son médicos especialistas. El hospital no tiene cardiólogo, nefrólogo, gastroenterólogo y nos hace falta ginecólogos para cubrir los turnos. Los pocos ginecólogos que tenemos tienen que cubrir los turnos casi de una forma infrahumana. El tema de cansancio ya se está hablando en la parte médica.

¿Cuánto adeuda la CSS al hospital y cómo le está afectando?

Tenemos la situación del convenio con la Caja de Seguro Social que actualmente no está vigente porque se venció y está en negociación desde hace algún tiempo. Entiendo que ya se llegó a un consenso y está pendiente la firma. Nos hace falta, usualmente recibimos $3 millones al año y eso es parte de lo que nos está golpeando más este año, por no tener actualizado el convenio que tiene pendiente, además, conversar algunos aspectos de los servicios que se prestan. La demanda de los pacientes asegurados es alta y las necesidades, muchas, no las cubre el convenio.

¿En materia de recursos qué tienen a corto plazo?

Nosotros estamos solicitando un crédito extraordinario de $3 millones al MEF, que nos ayudaría a funcionar hasta finales de este año en la mayoría de los servicios.

A nivel de Infraestructura, quirófanos y espacio de atención, ¿Cuál es la realidad?

Algunos aspectos que han salido públicamente como el área de lavandería. Una lavadora y una secadora industrial que datan de muchos años, que si bien están funcionando, necesitan reemplazo, tenemos otras, a las que no se les consiguen piezas. Solamente en eso se van $385 mil del presupuesto. Una estufa y un horno industrial, se está incluyendo una incubadora de transporte para los niños que tiene un costo de $18 mil, una máquina de anestesia, que se necesita urgente y que ronda por el orden de los $78 mil. Las fluctuaciones eléctricas también impacta en los equipos. Para el área de radiología se compró una UPS para protegerlos, también se necesitan para los equipos de los salones de operaciones, que están por los $90 mil. ¿En qué momento podemos incluirlos en el presupuesto? Al menos que aprueben los créditos extraordinarios o el presupuesto solicitado para el próximo año.

¿Qué se ha adelantado?

Actualmente, se ha hecho una inversión de $2.7 millones en toda la instalación y puesta en funcionamiento del aire acondicionado, principalmente, en los salones de operaciones y las demás áreas, cerca de 20 centrales que distribuyen el aire acondicionado. Rebasamos los $2 millones en lo que se está invirtiendo, y eso, ahora por el movimiento debido a la situación urgente que tenemos. Además, nos han llegado dos médicos generales al cuarto de urgencia, vienen dos más; se están nombrando dos ginecólogos y faltan tres más; un cirujano general y se necesitan dos más; llegó un patólogo oral y en laboratorio se asignaron dos profesionales. Por todas las áreas donde caminamos hay necesidad de personal y otros que se están jubilando. Usted sabe las críticas que hay sobre la planilla estatal, pero la necesidad de personal en este hospital es real.

¿Cuánto años de deterioro arrastra el Nicolás A. Solano?

Hace 20 años trabajé en el cuarto de urgencia del hospital, en mis inicios como médico, el hospital era nuevo, tenía cerca de tres años y ya tenía necesidades. Venía con un diseño que ya tenía necesidades y con el paso del tiempo apareció el deterioro en algunas áreas. Probablemente, tiene 10 a 15 años de arrastre. Se hacían las solicitudes, pero las respuestas no llegaban a la velocidad que se necesitaban. No obstante, si se han hecho inversiones, como en el área de radiología con un tomógrafo de última generación, equipos modernos en los salones de operaciones, ortopedia y otros aspectos que son positivos.

¿Qué dejó el paro médico en cuanto a atención?

La consulta externa no se ha reactivado del todo, por esa parte no es que se hayan perdido tantas citas, y en el área de operación, ya el hospital desde antes del covid venía trabajando solamente para resolver cirugías de pacientes hospitalizados y cirugías de urgencia y extrema urgencia por la falta de tres de los seis salones de operaciones.

Climatización y las cirugías, ¿qué ha pasado?

Cuando uno lo ve, no parecieran muchas cirugías perdidas, sin embargo, la situación de la climatización ha demorado alcanzar las humedades que se necesitan y no hemos podido continuar con las cirugías de los pacientes hospitalizados. Hemos hecho más de 50 traslados a hospitales como el Santo Tomás y San Miguel Arcángel que nos han estado dando el apoyo. Es una situación donde los funcionarios de las áreas de anestesia y cirujanos han manifestado que el riesgo de operar en un salón, que si bien es cierto, ya tiene la temperatura adecuada, más no así la humedad, el riesgo de que se dé una infección en las heridas es posible, aparte de las muchas variables a las cuales los médicos le tienen temor. Estamos cerca de las 50 cirugías que se han perdido en estas dos semanas de paro.

Más allá de la crisis interna, los pacientes también reclaman la atención, ¿qué está sucediendo?

Con el covid se cerraron muchas áreas y los servicios eran limitados, lo que genera descontento en la población, y en ese proceso, de ir recuperando la atención en todas las áreas, cae este tema que empieza con los aires acondicionados, pero que ya sabemos que va mucho más allá.

No es tarea fácil la que asumió, ¿cuál es el reto de Ycly Jaén?

Mi reto es encarrilar este hospital. Soy chorrerano y toda nuestra familia, en algún momento necesita de este hospital. Trabajé aquí y tengo mucho aprecio por las personas que aquí trabajan. Sin embargo, el reto mayor es darle las respuestas a esas personas más humildes que no tienen seguro social o seguro privado.

¿Cómo percibe la realidad de la inversión de salud?

Siempre he visto necesidades en todas las áreas donde estoy. Se necesita más inversión en salud, uno de los aspectos más importante que debe tenerse en la agenda de gobierno.