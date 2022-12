El proceso electoral en Panamá es muy extenso

A pesar de que en las reformas electorales para los dos últimos comicios generales se limitó el tiempo de campaña, tanto para primarias como para el proceso general, hay quienes consideran que este es un largo periodo.

Y es que desde las elecciones de 2014, el Tribunal Electoral presentó una propuesta que redujo el periodo para campaña electoral, quedando solo dos meses fijos para las elecciones primarias y un lapso de tres meses de campaña de la contienda general.

Para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, la campaña electoral, que incluye la propaganda electoral y demás actividades de promoción del candidato o partido político, se desarrollará en el periodo comprendido entre el sábado 4 de febrero al jueves 2 de mayo de 2024.

Pese a esas limitaciones establecidas en el Código Electoral, la convocatoria a elecciones generales por parte del Tribunal Electoral se realizó el pasado 1 de junio, cuando se dio inicio al proceso de recolección de firmas de los candidatos de libre postulación.

Los candidatos de libre postulación tienen hasta el mediodía del próximo 31 de julio de 2023 para recoger las firmas necesarias, luego el Tribunal Electoral publicará a los tres candidatos que más firmas hayan logrado.

En el caso de las primarias de los partidos políticos, estos deben informar al Tribunal Electoral oficialmente desde el 1 de febrero de 2023 sobre la celebración de los comicios internos. Esta contienda se debe desarrollar en el periodo que va del 1 de junio al 31 de julio de 2023.

En medio de todo este proceso, el analista político, José Blandón, indica que el periodo se adelantó demasiado, es decir, dos años antes de las elecciones.

Si bien se ha adelantado el periodo electoral, Blandón considera que la agenda de opinión no la han manejado los precandidatos o clase política, sino los medios de comunicación y las redes sociales.

El analista, incluso, recuerda que de los precandidatos presidenciales de libre postulación no hay ninguno que figure, ello a pesar de que están en pleno proceso de recolección de firmas.

Considera que es posible que durante el periodo fijado para las primarias de los partidos políticos haya cierto fervor político y luego podría mantenerse el tema latente de la negociación de las alianzas políticas.

"Los partidos deben hacer primarias para escoger sus candidatos presidenciales y cada partido tiene el mecanismo para hacer las primarias en los puestos que considere que deben ir a primarias y otros que crean que son para negociar. Las primarias de junio y julio lo único que van a determinar es quiénes son los candidatos presidenciales y demás candidatos de los partidos políticos, luego se dará las negociaciones de alianzas", destaca.

Recuerda que después de las primarias, todos los que sean electos candidatos presidenciales se sientan en una mesa a negociar y ver qué tipo de alianza quieren hacer, porque el proceso electoral para la ratificación de las candidaturas oficiales es a fin del 2023 y principio del próximo año 2024.

Agrega que el Tribunal Electoral avisó con muchos meses de anticipación sobre la celebración de las primarias que son entre junio y julio, a su juicio suficiente tiempo para organizarse.

Señala que este tipo de procesos tan extenso lo que genera es la distracción del Gobierno en vez de dedicarse a trabajar.

Es de la opinión que el 2023, será todo un año para que se hable de posibles alianzas, sobre que puede o no funcionar.

"Los candidatos no se han tomado la agenda política. No hay ningún candidato presidencial que haya generado un debate de nada. La agenda está fijada por los medios de comunicación, la agenda política electoral va a entrar al país cuando venga las primarias un poco", indica.

Explica que los temas que acaparan la atención d en estos momentos son las fiestas patrias, fiestas de fin de año, carnavales e inicio de clases.

Al respecto, Danilo Toro resalta la importancia de las elecciones primarias indicando que es una cuestión ineludible y que no se puede hablar que hay ventajas el haberse fijado un periodo fijo para esos comicios.

"La única cosa que se necesita para que las primarias sean provechosas es si los partidos están preparados para ellas, si los partidos no están preparadas para ellas, no importa cuando sea la fecha no van a servir", resalta Toro.

Hace una explicación de que estar preparados significa que se fija el calendario de los comicios y que los individuos de los partidos tengan la oportunidad de participar, porque de nada sirve que tenga un calendario bien establecido, pero la gente no participe.

Señala Toro que: "Lo que determina el éxito de una primaria es la preparación de los partidos cualquiera que sea.

Universalmente en las primarias se consideran exitosas si participa el 30%, manifiesta Toro, quien agrega que más de ese porcentaje es superexitoso y más de 50% no tiene nada que pedir.

El analista indica que en las primarias suele participar, es el militante del partido y ese fenómeno de poca participación se da aquí en Panamá o en cualquier parte del mundo.

Cuestiona que hay quienes no entienden el papel de las primarias y por ello hablan de desgaste. "No tiene por qué haber desgaste es un ejercicio que forma parte de la cultura democrática, el desgaste lo tienen la gente que quieren hacer de las primarias lo que no deben hacer".

Por su parte, Jaime Porcell asegura que el tiempo fijado para el proceso electoral y para las primarias es beneficioso para el Tribunal Electoral y para la población, porque si no este proceso tiene a extenderse.

Porcell es de la opinión que la ventaja de eso es que tempranamente se puede empezar a conformar las alianzas y se va despejando un poco el panorama electoral.

"Las campañas aquí siguen siendo largas, la campaña oficial se estableció un límite, pero la no oficial es extensa", destaca.

Para Porcell lo que se hizo fue regularizar el periodo de campaña, pero los políticos están todo el tiempo buscando apoyo y figurando.