La embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, reiteró ayer, martes, que su país respeta la neutralidad del Canal pese a no estar adherido al tratado vigente desde 1977.

La razón por la que el país asiático aún no firma el protocolo que respalda la operatividad de la vía interoceánica es Taiwán, nación a la que sigue considerando una "provincia" de China pese a su separación de facto en 1949, y con la que no quiere comulgar ni siquiera en un acuerdo; por ello, mientras sigan adscritos al documento, su país no lo hará, pero ello no quiere decir que desconozcan el manejo de los panameños a la ruta marítima.

Xu Xueyuan, durante uno de sus últimos encuentros oficiales con la prensa antes de regresar a su país, ponderó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Panamá y anunció la celebración de una feria para honrar dicho vínculo el próximo 13 y 14 de junio en un centro comercial de la localidad.

El inesperado reemplazo de la embajadora de China en Panamá ha sido catalogado por diversos sectores como una pequeña victoria para Estados Unidos (EE. UU.). Señalan que esta es la primera de varias fichas del Partido Comunista Chino en caer en América Latina a consecuencia de la doctrina Donroe del presidente Donald Trump.

El mandatario, desde su llegada a la Casa Blanca, se ha referido en múltiples ocasiones a la supuesta "influencia" china en Panamá, una teoría que ha sido rechazada por las autoridades panameñas.

Incluso han descartado tener la intención de romper relaciones con el país asiático.

Fuentes confirmaron a Panamá América que el embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participó del acto de despedida de Xueyuan.'

2024

año en que la embajadora de China, Xu Xueyuan, llegó a Panamá. 1977

vigencia del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

Reemplazo

Se conoció que la embajadora sería reemplazada por Zhang Xiangyan, un funcionario con amplia trayectoria que se ha desempeñado como embajador en El Salvador.