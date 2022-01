Exceso de confianza, el detonante de tragedias por ahogamiento en ríos y playas

Un soleado día de playa, río o piscina puede tener un desenlace funesto a causa de una inmersión.

Con la llegada de la estación seca, los paseos a estos lugares aumentan, y con estos, los riesgos de ahogamientos.

Tan solo durante este fin de semana se reportaron cuatro víctimas por inmersión, tres en playa Santa Catalina y una en el río La Villa.

Heriberto Vásquez, presidente de la Asociación de Guardavidas de Panamá (AGP), advirtió que antes de acudir a un balneario se recomienda a la persona valorar el escenario acuático que piensa visitar, acatar las sugerencias de los rescatistas y cumplir con los reglamentos de las autoridades.

Vásquez recalcó que en ocasiones el panameño peca de confiado porque piensa que nunca le sucederá nada grave, haciendo caso omiso a los avisos de prevención.

"El panameño no tiene una cultura de leer las reglas que están colocadas en estos lugares. Nos excedemos en confianza, nos creemos buenos nadadores, y pensamos que nunca nos va a pasar nada. No hay una cultura preventiva", explicó.

El experto destaca que la mayoría de los ahogamientos ocurren en ríos y playas. Por otro lado, recuerda que sitios como las cascadas tienen un peligro adicional.

"Las cascadas o lugares con chorros por lo general generan hidráulicos. Puedes ser el mejor nadador del mundo, pero el hidráulico te puede llevar ocasionando lesiones o la muerte, y en temporada de lluvia hay crecientes. En realidad son áreas de mucho riesgo", precisó.

En caso de estar frente a un caso de ahogamiento, Vásquez explica que hay tres pasos a seguir: evaluar la seguridad del lugar, hacer un llamado y facilitar la ayuda a la persona.

Reconoce que la emotividad del momento, sobre todo si se trata de un familiar, puede llevar a uno a tomar decisiones equivocadas.

"Si usted no conoce la técnica o no es guardavida, pida ayuda. Ya existe una víctima, no seamos la segunda. Ni los rescatistas usan ya la técnica de rescate cuerpo a cuerpo, se usan dispositivos de flotación", puntualizó.

En cuanto a los primeros auxilios, Vásquez mencionó que se debe revisar el estado de conciencia del sujeto y en caso de no estar respirando, hacer compresiones con la mano.

En tiempos de covid-19 no aconseja hacer respiración boca a boca.

Educación y prevención contra los casos por inmersión

La responsabilidad de los ahogamientos no solo recae en las personas que en algún momento sufren un descuido o accidente.

Gustavo Ruidíaz, secretario de la Asociación de Guardavidas, considera que los casos de inmersión son prevenibles, siempre y cuando los gobiernos locales hagan planes de salvamento acuático enfocados en el trabajo preventivo.

Ruidíaz señala que a los guardavidas no se les da la importancia necesaria. Agrega que los gobiernos locales tampoco cumplen su rol para hacer efectiva la ley 19 del 5 de junio de 2007, la cual reglamenta el oficio.

"Tenemos una buena cantidad de guardavidas, pero no hay plazas. Estos profesionales tienen una capacitación de 30 a 45 días en situaciones extremas. Los balnearios y hoteles no están contratando", dijo.

Estadísticas

Según datos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), de enero a octubre de 2021 se contabilizaron 53 muertes por ahogamiento.

A estas cifras hay que agregarles, las tres víctimas de la crecida en las cuevas de Bayano y otras tres en el río Changuinola, en donde falleció el pelotero bocatoreño Marlon Mesa.

En el mundo, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año fallecen un estimado de 236,000 personas.

Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos.

En los años anteriores, las medidas de restricción de ingresos a balnearios incidió en que la cifra disminuyera, pero antes los números estaban en torno a 100.

Para 2018, por ejemplo, el Instituto de Estadística y Censo recoge 110 muertes por ahogamiento y sumersión accidentales. De ellas, 91 víctimas fueron hombres y 19 mujeres. Para 2019 la cifra alcanzó 97: 84 hombres y 13 damas.

El operativo de verano de Sinaproc comenzó el 1 de enero y se extenderá hasta el 17 de abril.

El equipo incluye 300 unidades entre paramédicos, oficiales de operación y guardavidas del Sinaproc, las cuales estarán desplazadas en 35 puntos de cobertura de playas y ríos a nivel nacional.

Adicional a estas medidas, Sinaproc aconseja no descuidar a los niños, no ingresar al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de un guardavidas y evitar nadar en áreas donde haya tráfico marítimo.