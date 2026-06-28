Exportaciones todavía siguen resentidas por el banano

La balanza comercial de bienes registró un incremento de 2.4% en el primer trimestre del año, con un incremento mayor en las importaciones que en las exportaciones.

El estudio, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), detalla que las exportaciones apenas crecieron 0.7%, mientras que las importaciones aumentaron 2.3%.

Sobre las exportaciones, lo que se comercializaron fueron $250.7 millones, principalmente en productos no agrícolas que aumentaron 5.8%, mientras que las agrícolas se redujeron 15.4%.

Todavía está pesando la paralización del año pasado en la industria bananera. Las exportaciones de este rubro disminuyeron en 77.3% en los primeros meses del año.

El principal ganador de las exportaciones en el agro fue el melón que se disparó con un incremento de 418%, mientras que la piña creció 46.6% y la sandía 44.4%

Las importaciones alcanzaron $3,116 millones, principalmente en bienes de consumo e intermedios.

De lo que más se trajo al país están combustibles, lubricantes y productos conexos, así como utensilios domésticos, materias primas y productos intermedios para la industria.

7.9%

cayó la exportación del camarón en el primer trimestre, uno de nuestros principales productos de pesca. 250.7

millones de dólares en bienes se exportaron durante los tres primeros meses del año.

En la Zona Libre de Colón, las importaciones bajaron 1.8%, mientras que las reexportaciones subieron 22.8%.

Servicios

La balanza de servicios experimentó un crecimiento de 13%, principalmente por las categorías de transporte y viajes.

Aquí se cuenta la entrada de personas al país que en los primeros tres meses fue 14% superior al mismo periodo de 2025.

Estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas que ingresaron al país, de los que 999 mil fueron visitantes, entre turistas y excursionistas.

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Los gastos en que incurrieron estas personas durante su estancia en el territorio fue 15.6% superior, lo que equivale a $1,976 millones, que representan más de $260 millones que el año pasado.