Extinción de dominio 'viola las garantías'

El proyecto de ley de extinción de dominio, promovido por el actual Gobierno es violatorio de las garantías fundamentales, principalmente la presunción de inocencia, así lo manifestó el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal.

El jurista agregó que este es un proyecto de ley que "se lleva de calle" un sinnúmero de garantías procesales que poco a poco Panamá ha conquistado, las cuales forman parte de la protección constitucionales que se debe dar en todo momento a los ciudadanos, sin excepciones.

"Aquí con el pretexto de combatir el crimen organizado, quieren llevarse ahora la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de la propiedad privada, la retroactividad de la ley, el derecho a testar, entre otros", comentó.

Explicó el letrado que Panamá ya adoptó una legislación para combatir el crimen organizado, solo que está dispersa en los distintos códigos.

"Esta es una ley que a todas luces viene prefabricada, las autoridades traen a un poco de gente de afuera, las cuales no conocen la idiosincrasia y legislación panameña. Nos quieren hacer ver que los panameños somos los más grandes criminales que hay en la sociedad, cuando no es así", sentenció Bernal.

De forma puntual, el catedrático dijo que estas personas vienen de países que tienen más instituciones y garantías que Panamá.

"A ellos les va bien allá, entonces que dejen que nosotros nos vaya bien acá, defendiendo nuestros derechos", aseveró.'

11

capítulos tiene el proyecto sobre la extinción de dominio que buscan aprobar las autoridades. 625

es el número del proyecto de ley presentado y promovido por el Ministerio de Seguridad.

Bernal recomendó hacer una ley de extinción de dominio la cual recoja toda la legislación existente en Panamá para la lucha contra el crimen organizado.

Otros de los peligros que tiene está iniciativa de ley, según Miguel Antonio Bernal, es que un fiscal de extinción de dominio, el día de mañana le puede quitar una propiedad a cualquier persona, meterla presa y los mecanismos de defensa contra esto no existen.

Expresó que no solo le puede quitar los bienes ilícitos, sino también los lícitos, "esta ley lo que va a traer es una desgracia para toda la ciudadanía y no solo aquellos que están en el crimen organizado".

Tajantemente, el profesor universitario predijo que a los primeros que le va a caer esta ley, es a los diputados y sus familias, ya que la misma tiene connotaciones políticas.

Bernal mencionó que de forma irrespetuosa, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, ha venido insinuando que quienes se oponen a la ley de extinción de dominio están en algo con los narcotraficantes.

"El que más está en algo con los narcotraficantes en todo caso es él y él lo sabe", puntualizó el jurista.

Por su parte, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), indicó que esta es una ley peligrosa, toda vez que a pesar de que se dice que la misma es contra el narcotráfico, dentro del proyecto no se menciona dicha palabra una sola vez.

"Esta es una ley tan abierta, que el día de mañana si usted no reporta su salario, si alguien no pagó impuesto, no solamente pueden ir contra esos bienes, sino que además es retroactiva", advirtió.

El presidente de la APAP aseguró que esta es una ley que no permite que la carga de la prueba esté en manos de la fiscalía, sino que las personas tienen que ir a probar que todos sus bienes son lícitos, sino se los empiezan a quitar.

En tanto, el diputado Leandro Avila, afirmó que está semana la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, convocará a primer debate para evaluar esta ley y se creará una subcomisión para analizarla y adaptarla a Panamá.