Falta de transparencia rodea millonaria compra de armas

La falta de transparencia en torno a la compra de 5 mil pistolas para los estamentos de seguridad, es algo que debe ser investigado de manera inmediata por parte del procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

Las dudas sobre esta compra, surgen en torno a que en un principio se habló de la adquisición de pistolas marca Glock, pero luego, sin ningún tipo de explicación las autoridades de seguridad del país señalaron que se compraron armas Smith & Wesson.

Esto llevó a que la semana pasada, la abogada Ana Lorena Cárdenas de Acevedo, de la firma Guerra & Guerra, presentara ante el procurador de la Nación, una denuncia penal por esta compra de armas,

Ante esto, el abogado Silvio Guerra, manifestó que fue precisamente una abogada de su firma, que a merced de las informaciones publicadas en torno a la falta de transparencia en esta compra, solicitó una investigación del tema.

Esto cuando se habla de la compra de las armas Smith & Wesson y se deja de un lado, marginado a la marca Glock, que tiene su fabricante no solo en Austria, sino también en Estados Unidos, lo cual quiere indicar que también es una empresa estadounidense.

Algo que según Guerra, se hizo a pesar de que a una subcomisionada de la Policía Nacional de Panamá, cuando le aprobaron la partida para la compra, dijo que era para la adquisición de pistolas Glock.

Sin embargo, ahora el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, afirmó que el dinero, ese que estaba destinado para la compra Glock, se usó para la compra de las armas Smith & Wesson.'

"Yo veo en esto una irregularidad con el respeto que le tengo al ministro Pino. La irregularidad que veo es que usted como funcionario público de manejo, no puede alegremente tomar un dinero que fue asignado para un fin, usarlo en otra cosa", aseguró el jurista quien le envió un mensaje al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, pues se trata de un tema que se da en medio de la administración de las finanzas que son públicas.

Esto sin dejar por fuera que la compra de estas armas, se hizo de manera directa, algo que por Ley no podían hacerlo.

"Conforme al artículo 79, de la ley 22 del 2006, así como los decretos subsiguientes 149 y 150 del Decreto Ejecutivo 439 del 2020, establece que para la compra de armas no pueden hacerlo de manera directa, eso es ilegal, tenían que hacerlo mediante una licitación, con una concurrencia de oferentes, es decir, de empresa, nunca lo hicieron", dijo.

Guerra cuestionó incluso el hecho de que Pino, le solicitó información al distribuidor de Glock en Panamá. Específicamente de precio, explicaciones, etc.

Sin embargo, cuando el representante de la Glock en el país, creía que iba a proveerle al Estado sus pistolas, la cual durante lustro, es la que usan los estamentos de seguridad de Panamá, resulta que van a comprar Smith & Wesson.

"Eso sí que es bastante delicado, yo no estoy diciendo que allí hubo delito, lo que estoy diciendo al procurador, investigue, porque si usted me dice que se ahorró dinero al comprar Smith & Wesson y no la Glock, bueno resulta ser que eso es debatible y no es lógico", argumentó.

De forma puntual, Guerra expresó que mientras la Glock le dice a la Policía que le da 10 años de garantía en mantenimiento, repuestos, eficiencia, eficacia, capacidad, la pregunta es, ¿la Smith & Wesson le estará dando eso mismo?

"Yo insto al procurador Caraballo a que pida los informes sobre esta compra, instó al contralor de la República, usted no puede refrendar una compra que presenta tantos matices de aparente oscuridad, de falta de transparencia como es esta", aseveró.

El letrado acotó que no se trata de un distribuidor de pistolas inconforme porque no le compraron a él, sino que aquí lo que está en juego es la transparencia, la mejor compra y oferta para el Estado panameño.

