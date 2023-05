Francolini-Moore, la conexión torcida del caso New Business

La juez Baloisa Marquínez intenta forzar y darle formalidad al caso New Business tomando como referencia una serie de acuerdos irregulares negociados bajo la extorsión del abogado William Moore, hermano de la ex fiscal Zuleyka Moore, declarada enemiga personal del ex presidente Ricardo Martinelli y amiga del ex mandatario Juan Carlos Varela.

Moore logró crear una serie de delaciones y acuerdos gracias a su primera conexión con una de las personas que en principio había sido imputada en el caso New Businnes, Riccardo Francolini.

Es así que Francolini se convierte en el testigo estrella de la Fiscalía y convence a otros imputados a acogerse a acuerdos de colaboración, entregando información falsa, solo con el fin de ser excluidos del llamamiento a juicio y acusar al ex presidente Martinelli.

Entre las personas que Francolini suma a su estrategia está el empresario Henry Mizrachi, quien jugó un papel principal en la compra de EPASA.

A pesar de todas las denuncias presentadas contra la intervención ilegal del abogado Moore y su estructura operativa dentro del Ministerio Público, el Procurador Javier Caravallo ignoró hacer las investigaciones de rigor y ahora la juez Marquínez ha procedido con un juicio que tiene como piedra angular la participación del testigo protegido FECDO-10-2020 que es Francolini.

En el pasado, el abogado Luis Eduardo Camacho ha destacado que la compra de los diarios de EPASA se hizo con fondos lícitos, desvirtuando el supuesto caso de blanqueo de capitales que intenta sostener la fiscalía.

Incluso Camacho ha denunciado que el Ministerio Público ha hecho uso ilegal de varios acuerdos de colaboración donde empresarios fueron presionados a mentir en contra del expresidente Martinelli para conseguir ser excluidos de la investigación.Camacho denunció, durante la audiencia preliminar encabezada por la misma juez Baloisa Marquínez, que todos estos acuerdos de colaboración fueron prefabricados por el abogado William Moore, hermano de la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, declarada enemiga personal de Martinelli y parte de la estructura varelista que creó la ex procuradora Kenia Porcell.

Moore se encargó de negociar todos los acuerdos de colaboración bajo mecanismos de extorsión contra los empresarios que se resistían a hacer formulaciones falsas contra Martinelli.

Ello incluyó hasta la validación de testigos protegidos para trabajar su supuesta teoría del caso, pero todo desde una organización irregular que lidera Moore y que controla puestos claves en el Ministerio Público.

En la audiencia preliminar, Camacho también dijo ayer ante la juez que es posible entender por qué estos empresarios se prestaran para estos acuerdos de colaboración dando información falsa, debido a que la presión del sistema del Ministerio Público es fuerte, llevando a destruir lazos familiares y financieros.

Ayer, durante la continuación de la audiencia de fondo por el caso Odebrecht, se dio inicio al desahogo probatorio de la Fiscalía, donde se presentaron los testigos Gabriel Betesh, Dani David Cohen, Ricardo Chanis y Mike Betesh.

En el caso de los testigos Gabriel Betesh y David Cohen, ambos dejaron claro en su intervención que firmaron acuerdos se colaboración con la Fiscalía a través de William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore.

En el caso específico del testigo Ricardo Chanis, el mismo indicó que la transacción que se hizo para la compra de Editora Panamá América S.A. fue "normal".

Chanis comentó que en el año 2018, presentó una declaración jurada por este caso y se puso a disposición de la Fiscalía y el 6 de noviembre de 2019 renunció como presidente de Grupo Epasa.

Luego de esto, recordó que en 2021, Martinelli le puso una querella y que la misma fue desestimada por la Fiscalía, esto luego de haber firmado el acuerdo de colaboración con la Fiscalía.

Chanis dejó claro que ningún banco de los que participaron en la transacción para la compra de Epasa hasta la fecha le ha comunicado que hubo alguna irregularidad en esta compra-venta.

