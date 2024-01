Gobierno, en sus últimos meses de gestión con alto nivel de rechazo

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo entran en lo que se denomina en las competencias deportivas la recta final, es decir empiezan a transitar por los últimos meses de gestión, la cual ha estado duramente cuestionada por una serie de problemas sin resolver y otras situaciones que se han agravado en este periodo de cinco años.

Por un lado, hoy 2 de enero se ha de dar la instalación de la segunda legislatura del quinto y último periodo de la actual Asamblea Nacional. Un órgano del Estado que se ha mantenido constantemente en el ojo de la tormenta por sus decisiones y actuaciones en contra de los niveles de transparencia y consultas que exige una población hastiada de gran parte de la clase política.

La Asamblea se encuentra entre unas de las instituciones con mayor repudio por parte de la población, y realizará el acto de instalación luego de atravesar por una legislatura donde fueron constantes las protestas y acciones por parte de la población en rechazo a diversas medidas adoptadas por ese órgano del Estado.

Una vez se instale esa legislatura se espera que el presidente de la República, Laurentino Cortizo emita su último mensaje a la nación, al igual que el Legislativo tras ser blanco del repudio popular.

El actual Gobierno (Ejecutivo y Legislativo) termina su mandato el 30 de junio, dando paso a una nueva administración gubernamental, donde no solo se espera que haya un nuevo presidente que venga a solucionar la ola de problemas que deja esta gestión, sino que además muchos apuestan a que haya una renovación dentro de la Asamblea.

En ese sentido el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal señala que es un Gobierno que deja un lastre insuperable de acciones antipopulares antidemocráticas y antinacionales.

"Acciones que dejan un daño que nos tomará muchísimo tiempo poder reparar no solamente en lo que se refiere a la deuda pública, sino la crisis de valores que han fomentado, la corrupción que han apadrinado y la impunidad por la cual han trabajado", expresa

El jurista plantea que el balance es "ultranegativo" y lastimosamente la mayoría de la población está muy lejos de darse cuenta las consecuencias inhumanas que esto traiga.

Bernal, quien considera que el actual Gobierno hará todo para quedarse, asegura que quien llegue al poder tendrá muchas dificultades y hasta ahora no ha visto por parte de los candidatos en sus planteamiento voluntad, ni capacidad de poder plantear las alternativas y soluciones que se requieren con urgencia.

"No dicen nada sobre las desigualdades sociales y todas las crisis que hay no solamente en la educación, sino en la salud, viviendas y en las obras públicas particularmente las carreteras, no veo que quienes suban puedan aportar las soluciones que la población requiere", indica.

Por su parte Maribel Jaén de Alianza Ciudadana es de la opinión que se mantiene una gran incertidumbre por parte de la población, "estamos ya inmerso en un proceso electoral con muchas interrogantes de una población que clama que haya más justicia social y que no se repita los discursos cada vez más distanciados de la realidad social de la gente".

Expresa que hay un cierto grado de enojo, porque los distintos gobiernos no han resuelto las necesidades de la población y esa es una sensación que se tiene en la población de incertidumbre, no obstante que en medio de esto también hay esperanza de que la nueva administración pueda resolver los problemas que clama la población que sean resueltos.

Agrega que hay una cadena de acumulación de frustraciones de distintas administraciones, que se distanciaron de las necesidades de la gente.

"El próximo gobierno definitivamente tendrá que hacer una alianza con las fuerzas sociales, fuerzas políticas y económicas para enrumbar este país, porque hemos tenido muchas crisis de las cuales hemos salido, pero solo se va a salir en la medida que se tenga participación ciudadana, real concreta, transparente y exprese no solo en el discurso sino en la acción políticas de transparencia y rendición de cuentas para ganar la confianza de la población", destaca Jaén.

En tanto el dirigente sindical, Rafael Chavarría considera que este Gobierno está dejando los mismos males de otras administraciones, que es un alto porcentaje de corrupción en el manejo de la cosa pública, "la población ya está hastiada de tanta corrupción".

"No se ha respetado los bienes del Estado y no se han visto a funcionarios que hayan sido castigados, la corrupción ha hecho mella en todos los panameños. Por ello Panamá tiene que reformar con urgencia su Constitución, porque quien roba al Estado debe de ir preso y es una situación de la cual estamos muy decepcionados", expresa.

Recuerda que uno de los grandes problemas que deja la gestión Cortizo-Carrizo y sus diputados es la deuda pública y ello afecta a todos los panameños y a los intereses de la población.

Explica que esa deuda pública y la corrupción no permitirá que se pueda invertir en salud, educación, viviendas y muchos otros problemas sociales que afecta a la población.

"El próximo gobierno debe implementar esa legislación de que los funcionarios públicos que roben deben ir a prisión para que se acabe esta práctica, porque los funcionarios deben respetar la cosa pública" recalca Chavarría.

El sindicalista recuerda que además de los problemas sociales está el de la Caja de Seguro Social, un problema que no ha sido atendido y la situación de los jubilados y pensionados es grave.

"Se tiene que reformar la seguridad social urgente y buscar solución al alto costo de los medicamentos", señala el dirigente de Conato.

Si bien faltan seis meses para la salida de la actual administración, faltan cuatro meses para las elecciones generales donde se escogerá al nuevo presidente de la República, diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y diputados del Parlacen.