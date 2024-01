Justicia no debe interferir en preferencias del elector

La administración de justicia no debe interponerse con el libre albedrío de los panameños a elegir su próximo presidente, recalcó José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente de Ricardo Martinelli por los partidos Realizando Metas y Alianza.

Mulino se mostró optimista en que Martinelli podrá liderar sin inconvenientes su campaña. Incluso aseguró que su olfato le indica que podrán comenzarla el próximo 3 de febrero.

"Mi olfato me dice que el 3 de febrero iniciamos, con Ricardo Martinelli liderando esa campaña. Tendremos una campaña de mucho movimiento de masas, lo que no es difícil porque a dónde Ricardo va es como llevar a Don Bosco", dijo el exministro.

En esta línea, Mulino cuestionó a quienes desean inhabilitar a Martinelli. Destacó que particularmente no le gustaría ganar la presidencia si se descalifica a quien lidera las preferencias de los electores.

Próximamente la fórmula Martinelli-Mulino anunciará la fecha de apertura de campaña.

"Vamos a trabajar duro para que esa campaña sea una demostración de liderazgo. Creo que lo van a dejar correr. Hay una responsabilidad por parte de los magistrados que van a tener que tomar una decisión histórica", comentó Mulino.

Por otra parte, Mulino se refirió a los problemas que aquejan al país y a los cuales el actual gobierno no ha podido hacerles frente.'

3

de febrero podría comenzar la campaña de Ricardo Martinelli y Realizando Metas. 103

días faltan para que se realicen las elecciones generales del 5 de mayo.

"No nos vamos a enfrentar a una curva de aprendizaje, para dentro de dos años saber cómo es que se maneja el presupuesto de la nación. Esa experiencia la tenemos. Lo hicimos bien, hubo errores, pero sin duda no se van a volver a cometer. Eso nos dio el bagaje para saber por dónde van las cosas", expuso.

Aunque reconoce que las condiciones económicas no son las mismas, para Mulino es una prioridad dinamizar el mercado y crear más empleos.

"El tema de renegociar esa deuda pública gigante, inmanejable que tenemos en este momento hay que hacerlo, porque de lo contrario no habrá cashflow para poder invertir", agregó.

Para el exministro es inconcebible que se esté pidiendo plata prestada, se tire toda para pagar planilla o gastos y quede cero para construir un puente, cambiar el techo de una escuela.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

No obstante, Mulino aspira a que haya un periodo de transición saludable, en el que se le facilite al ganador toda la información.

Este aspecto, según Mulino es fundamental, porque si no se sabe que tan mal está una institución y es muy duro tomar decisiones.

"No veo de otra que conocer el estado de la nación, para poder adentrarnos. No puede ser, por ejemplo, que vamos a entrar a solucionar el tema del Seguro Social con ocho años sin estados financieros. Creo que si hay una entidad que hay que reestructurar es la ASEP, no podemos pensar que la institución siga atemorizada ante los reguladores grandes", apuntó.

Juventud

Atraer a la juventud a la política es un reto pendiente, cuya prioridad es que retomen la confianza en la vida política. En esta línea, Mulino destacó que la mayoría de los votantes corresponde a la juventud.

"Siento que hay que llamarlos y escoger representantes de esa generación para formar gobierno. Las organizaciones gremiales aportan edad, genios y talentos, deben considerarse. No estoy diciendo que se inscriban en el partido político, eso es otro asunto. Estamos buscando gente con especialidades", manifestó.

Para el aspirante es fundamental que se atienda a los informales para que puedan aportar a la economía y se tomen los aprendizajes que dejó la pandemia.

"No vas a regular esos emprendedores nuevos con el Código de Trabajo de 72. Hay que hacer una buena ley de emprendimiento para que se regulen con ella. Lo importante es incorporarlos a la vida activa nacional", expuso.

Por otra parte, en materia de política exterior, Mulino considera que una de las primeras acciones debe ser sostener un acercamiento con el presidente colombiano Gustavo Petro.

El exministro resaltó que Petro ha ido siete veces a Venezuela y a Panamá, no. Una vez se concrete el acercamiento sería importante entrar a analizar la situación, dado que la realidad en las fronteras es diferente.

"Costa Rica no genera el nivel de problemas que nos genera Colombia. Creo que hoy por hoy, después de Estados Unidos, Colombia es el principal país socio, con el que debemos tener el más alto nivel de relación política", añadió.

Mulino dijo que hay que tomar acciones para evitar que Panamá termine como Ecuador y en eso se enfocara, en caso de triunfar.

Asimismo se refirió a la urgente necesidad de meterle el lomo al Canal de Panamá, que podría sacar provecho de los conflictos que se viven al otro lado del mundo.

"La autoridad del Canal es autónoma, pero por ningún lado del título constitucional dice que es un país dentro de otro país, que es como han querido manejarla. Esa gente siente que no tiene que darle respuesta a nadie", comentó.

En este sentido agregó que no hay excusas de que no se haya hecho nada por el Canal en los últimos años, cuando la ley le da a la junta directiva la facultad privativa de llevar al consejo y a la Asamblea la ley que corresponda.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!