La AAUD espera fallo de la Corte; Municipio insiste en ilegalidad

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que seguirá al frente de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la demanda interpuesta contra la resolución que lo autoriza a brindar este servicio desde el pasado mes de enero.

"Tenemos que esperar de forma responsable que la Corte Suprema de Justicia sea la que emita un criterio final porque a ella es a la que le corresponde", sentenció.

Mencionó que la crisis de basura en el distrito está bastante controlada, aunque los "pequeños pataconsitos" siguen siendo un reto debido a la incorrecta disposición de los desechos por parte de los residentes; no obstante, continuarán reforzando las medidas para garantizar la salud de los más de 280 mil habitantes del sector.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la Procuraduría de la Administración determinara que ejercer estas funciones de manera unilateral, sin la colaboración de la Alcaldía de San Miguelito y aprobación del Consejo Municipal, es "ilegal".

La institución solicitó a la Sala Tercera de lo Contencioso de la CSJ dejar sin efecto la Resolución No. 01-2026, que le otorga a la AAUD el control del servicio de recolección, transporte, disposición de los residuos y cobro de la tasa de aseo en el distrito.

Dicha opinión fue bien recibida por la alcaldesa Irma Hernández; no obstante, aclaró que es solo una parte del proceso; aún falta la entrega de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte para definir si hubo o no extralimitación de funciones.

"Agradecemos ese sentimiento a favor de que fue ilegal lo que hicieron en contra del Municipio de San Miguelito; sin embargo, esto es solamente una postura, no significa que es vinculante ni se declara ilegal la resolución; todavía necesitamos el fallo de los magistrados", explicó a través de redes sociales.'

1

de enero de 2026, fecha en que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario tomó el control de la recolección de desechos en San Miguelito. 9

corregimientos tiene el distrito.

Indicó que está lista para asumir la decisión de la Corte que, de ser a su favor, implicaría la puesta en marcha de un plan ajustado a la realidad del sector y sus residentes.