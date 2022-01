Lluvia de demandas contra las reformas

Con la demanda presentada esta semana por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (Fonamupp) son cinco los recursos de inconstitucionalidad que se han colocado contra las últimas reformas electorales, contenidas en la Ley 247 de 2021.

De estas cinco demandas, cuatro incluyen dilucidar el tema de la paridad de género, punto específico por el que las mujeres políticas presentaron el último recurso.

Betzaida Guerrero, en representación del Fonamupp explicó que su oposición es contra el último parágrafo del artículo 308 I, que para ellas representa una "válvula de escape" que viola el principio de igualdad.

En una frase, permite que si en caso de que los partidos políticos no puedan cumplir con la cuota de 50% de candidatos hombres y el mismo porcentaje de mujeres, los espacios pueden ser llenados, indistintamente del sexo.

"En un país donde hay una gran cantidad de mujeres, que en todos los partidos del país hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres, como es posible que no tengan la capacidad de formar a las mujeres, con la gran cantidad de dinero que tienen para formación, promoción y liderazgo, por lo que consideramos que es inconstitucional", dijo Guerrero.

Las otras acciones legales contra las reformas electorales fueron presentadas por un grupo de diputadas, el Colegio Nacional de Abogados y los magistrados del Tribunal Electoral, que presentaron dos recursos.

Además de la paridad, los magistrados presentaron otra demanda por la desigual distribución del financiamiento público prelectoral entre los candidatos.'

2024

año en que se deben desarrollar los próximos comicios generales. 2

meses duró los debates de las reformas electorales, periodo en el hubo diferentes entre el Tribunal Electoral y la Asamblea.

Con anterioridad, fueron presentadas demandas contra otro punto polémicos del Código Electoral, como es la escogencia de candidatos a diputados en los circuitos donde se escoge a más de uno.

Expectativas

Ante esta considerable cantidad de demandas, queda la pregunta de cómo actuará la Corte Suprema de Justicia.

Guerrero espera que los magistrados apoyen su demanda y afirmó que están dispuestas a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el resultado es contrario.

En tanto, Freddy Pittí, integrante de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) considera que los magistrados tienen que pronunciarse en forma oportuna.

"Guardar silencio, dilatar el trámite o simplemente ignorar las demandas presentadas, solo traería como consecuencia más incertidumbre de cara a los siguientes comicios", dijo.

El que no muestra optimismo sobre lo que salga del Palacio Gil Ponce (sede del Órgano Judicial) es Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales.

Según el abogado y empresario, los magistrados no se atreverán a hacer "gran cosa", porque hay una conexión entre la Asamblea y la Corte Suprema.

"Acuérdate del 'tu no me acusas, yo no te acuso; yo no te condeno, tu no me condenas'. Si en esto vamos y ellos se ponen de acuerdo, créeme que las cosas no van ir para más", sostuvo.

Tiempo

De igual forma, Troncoso tampoco cree que el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia salga antes de las próximas elecciones.

"Los tiempos son los que no veo con mucho optimismo. Todavía aguardan dos años, pero hay muchas cosas por las que creo que ellos (magistrados de la Corte Suprema) están más interesados", afirmó Troncoso.