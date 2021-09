"López decía qué debía recopilar"

3

"Esto se me convertía en una molestia que él señor me dijera qué era lo que yo tenía que hacer, él quería copia de todo lo que estaba haciendo en mi trabajo por este proceso", narró.

Seguidamente, el testigo señaló que no podía garantizar la mismidad, autenticidad y originalidad de los documentos que se le estaban entregando para hacer las diligencias.

Además que él nunca realizó una pericia dentro de este caso, ya que no se le permitió usar sus equipos para este tipo de funciones.

Presión laboral

Otras de las revelaciones que salieron a relucir ayer en el juicio de los supuestos pinchazos fueron las presiones laborales a las cuales fue sometido Calles por sus superiores, una vez se conoció que tenía que comparecer por segunda vez como testigo a este caso.

El perito relató que al día siguiente de conocer de este llamado, sin previo aviso y sin explicaciones, fue trasladado a la provincia de Los Santos.

Precisó que le preguntó al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses si el motivo de su traslado era porque había algún tipo de problemas con su persona, razón por la cual sintió algunas presiones hacia su persona.

"Sentí que había algunas presiones porque me tenía que presentar al juicio y desconozco las razones por las cuales se me estaba tratando de esta manera tan irrespetuosa", expresó.'



Por su parte, Martinelli indicó que todo su caso ha sido fraguado e inventado, con el único propósito de perjudicarlo y "estuve dos años preso injusta e innecesariamente". "Voy a demandar a todos esos mal vivos y carilimpios que han estado detrás de esto, los voy a demandar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, cuésteme lo que me cueste", expresó Martinelli. El juicio se reanuda hoy a las 9 de la mañana.

Expresó que ni siquiera sus superiores en este caso José Carlos Caliz y José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le indicaron por qué estaba siendo trasladado y que se enteró a través de otra persona.

"Ni siquiera mi jefe me comunicó de este traslado, me enteré porque el director del Imelcf de la provincia de Los Santos fue quien me comunicó del mismo", puntualizó.

Ante todo esto que está viviendo, Calles dijo que nadie lo va a doblegar. "A mí nadie me va a doblegar, el día que yo salga de la institución lo haré con la frente en alto", enfatizó a los presentes en la sala de audiencia.

Luego de esto y ante la gravedad de lo que el perito estaba denunciando, las juezas accedieron a la solicitud hecha por el abogado Sidney Sittón para que se le pidiera una medida de protección para el funcionario del Imelcf.

Las juezas le otorgaron a Calles una medida de protección laboral, para que no pueda ser despedido o trasladado de puesto hasta que haya una sentencia firme dentro de este proceso.

Además, las juezas le indicaron a los fiscales presentes en la sala que tomaran nota de lo denunciado por el perito e iniciaran una investigación.

Sittón aseguró que si se pide el vídeo de lo que sucedió en la audiencia ayer, se escuchara cómo se tejió todo esto en contra de Ricardo Martinelli.