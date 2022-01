Marquínez sigue con irregularidades

La jueza Baloisa Marquínez insiste en no respetar las garantías fundamentales y el debido proceso dentro del caso New Bussines, al no reconocer que Ricardo Martinelli Berrocal cuenta con fuero penal electoral y el principio de especialidad.

Marquínez, en una audiencia en la que duro nueve horas y en la que solo se permitió el ingresó a un periodista de La Prensa, negó más de 15 solicitudes de nulidad hechas por las distintas defensas de este proceso y en el caso de Ricardo Martinelli indicó que el fuero penal electoral del mismo empieza a correr a partir del día de hoy y no de ayer, por lo que no accedió a la petición del abogado Roiniel Ortiz de respetarle esta prerrogativa.

Mientras que en el caso del principio de la especialidad, la misma indicó que ya ella se había pronunciado sobre ese tema y que no había recibido ninguna documentación que certificará que Martinelli todavía lo mantiene.

Para el abogado Alfredo Vallarino, dentro de este caso se han cometido un sinnúmero de irregularidades y que está seguro que este caso se va a ganar tanto por forma como por fondo.

"La verdad que yo no había tenido un proceso en el sistema inquisitivo que haya tenido semejante nivel de irregularidades y de obscenidad jurídicas, estas son las cosas que causan las nulidades y después no se diga que las defensas son las que han causado las nulidades", explicó.

El jurista dijo que el principio de especialidad es válido para Martinelli y se seguirá peleando.

"Esto ha sido como el show de los Muppets, les juro que yo nunca he participado en un proceso inquisitivo, etapa intermedia en que yo había visto tanta locura. Yo estoy 100% seguro que este proceso va a ir a una nulidad y la va a causar la juez Baloisa Marquínez, la cual ha sido completamente autoritaria en sus decisiones", expresó.'