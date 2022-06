Martinelli advierte uso de la DGI como arma de persecución política

El expresidente de la República y líder del partido Realizando, Ricardo Martinelli, denunció el uso de la Dirección General de Ingresos (DGI) como herramienta de persecución política por parte de grupos políticos que buscan intimidarlo e inhabilitar políticamente.

El exmandatario publicó documentos con la firma del director general de Ingresos mediante el cual se le ordena auditoría y la entrega de una serie de información, física y electrónica a auditores de la DGI.

Martinelli dejó claro que cuenta con su documentación en orden, cumpliendo con los establecido, y responsabilizó al gobierno de amenazas.

"Hoy denunciaré la persecución política que soy objeto por el gobierno. Estoy listo, han tratado de todo y no pudieron. Yo tengo todo en orden y hace más de 40 años que generó miles de plazas de trabajo. Responsabilizo al Gobierno por las amenazas. Sean valientes, vengan de frente", dijo Martinelli.

Durante la diligencia exhibitoria y/o inspección ocular piden facilitar la obtención de copias cotejadas de la información electrónica almacenada en dispositivos electrónicos y toda la información inherente al desarrollo de la auditoría, detalla el documento.

El exmandatario afirmó que no fue notificado de la auditoría por parte de la Dirección de Renta, de la cual serán objeto sus empresas, allegados, abogados, familiares y otros.

A Martinelli se le audita temas como el seguro educativo, el aviso de operación y el ITBMS desde el 2008, así como las rentas de 2019 en adelante. "Yo con mucho gusto publico mis declaraciones de renta porque no tengo nada que ocultar", indicó.'



El documento que tiene fundamento legal en el Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, cita a Malcolina Camargo Bethancourth como jefe de sección de auditoría, Mara Varinka Herrera Marín, como supervisor fiscalizador y Damaris Edith Alvarado Garibaldo como auditor fiscalizador.

A Ricardo Martinelli se le audita temas como el seguro educativo, el aviso de operación y el ITBMS desde el 2008, así como las rentas de 2019 en adelante. El exmandatario afirma que este proceso involucra a sus allegados, familias, abogados y empresas.

Sostiene que en el 2019, recién salido de la cárcel, pagó $19,543 dólares de impuestos, en el año 2020 canceló $228,835 dólares, en el 2021 pagó $354,911 dólares, detalló.

"Eso quizás me hace uno de los mayores contribuyentes a título personal, a título de empresa, se que somos los más grandes", señaló.

El vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, apuntó hacia el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien asegura "siguió la agenda de persecución política que inició el expresidente Juan Carlos Varela".

"Varela no pudo derrotarlo, él tampoco podrá. Ahora funcionarios de esta administración (DGI) buscan intimidar haciéndole auditoría; pese a que él, es uno de los mayores contribuyentes", señaló Camacho.

El presidente de RM sostiene que hay un grupo de políticos que buscan inhabilitarlo políticamente porque no tienen cómo justificar las críticas constructivas por lo que califica "un despilfarro de los recursos del pueblo".

"Yo quiero que me auditen. Por favor sr. Publio Cortés, no me han notificado, si usted quiere, yo con esto me doy por notificado", insistió.

El expresidente pidió a los panameños que exijan a sus candidatos, a diputados, miembros del Gabinete y directores de entidades autónomas y semiautónomas, que publiquen sus declaraciones de renta,