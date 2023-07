Martinelli califica de novela falsa el caso de funcionario de la DGI

El expresidente y candidato presidencial, Ricardo Martinelli, calificó de falsas las denuncias divulgadas ayer, donde señalan la supuesta vinculación con funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Martinelli indicó que se trata de novelas que surgen cada vez de que se hacen públicas las encuestas que lo colocan como favorito a ganar en las elecciones de mayo de 2024.

"Cada vez que subo en las encuestas, me inventan una novela a la panameña, española, o italiana. Ahora a través de FOCO y La Prensa, circulan una supuesta investigación chimba de estamentos de seguridad, donde un supuesto conductor de la DGI, que me dicen tiene un prontuario escabroso, es usado para decir falsamente que me reuní con él", señaló el candidato presidencial.

El candidato presidencial recordó que no es la primera vez que le inventan o simulan reuniones, solo con el fin de afectarlo política y económicamente.

"Me recuerda esto el mal show que hicieron para decir también falsamente que me había reunido con el supuesto esposo de una juez, obviamente nunca dijeron en esos medios, que se comprobó que todo era falso", dijo Martinelli.

Por su parte el secretario general de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, manifestó que se trata de otro ataque armado por los enemigos de Martinelli, debido a que marca con 57% en la intención de voto con miras al 2024.

El dirigente político señala que es por esto "que le dio la tembladera a los enemigos gratuitos que lo atacan. Hoy (ayer) se pusieron creativos a través de Foco quema'o, Mauricio Patacón Valenzuela y La Prensa inventando una nueva telenovela, en donde usan a un supuesto conductor de la DGI para decir cosas falsas en contra de mi brother, eso me recuerda cuando hace ya un tiempo también se inventaron una novela en donde acusaban a Martinelli de haberse reunido en secreto con un supuesto esposo de una juez".

Recordó que en su momento "hicieron un tremendo show mediático, hicieron también investigaciones, cámara por aquí, cámara por acá, pero al final pasó lo que tenía que pasar, el expediente fue cerrado, pero eso no lo dijeron Foco quema'o, ni La Prensa, ni mucho menos Mauricio Patacón Valenzuela".

Camacho mostró un documento y dijo: "Aquí tengo la prueba del archivo de esa denuncia chimba, igual va a pasar con la denuncia chimba del día de hoy (ayer). La desesperación es mala consejera eso lo sé, pero qué cosa más tendrán que inventar los adversarios de Ricardo Martinelli debido a que seguirá creciendo en las enuestas".

La que también reaccionó a la publicación de FOCO y el diario La Prensa, donde se vincula al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal con un funcionario de la DGI, fue la exprimera dama de la República, Marta Linares de Martinelli.

Linares de Martinelli cuestionó el origen de este tipo de información, la cual calificó de mentira

"Dios mío hasta cuándo tanta mentiras! Hay que ver quiénes les están pagando a este chofer para que dé esas declaraciones falsas! Ustedes creen que algún chofer tiene esa información o sea, ese cuento solo sé lo creen ustedes! 'Chofer secuestrado' no se si reír o llorar…" argumentó vía Twitter Linares de Martinelli.

